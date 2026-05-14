«I Luoghi del Cuore» 2026: il più autentico esempio di sussidiarietà e la raccolta delle voci dei luoghi del cuore

Il Fondo per l’ambiente italiano (FAI) e Intesa Sanpaolo lanciano la XIII edizione de «I Luoghi del Cuore», un concorso che raccoglie le voci delle persone che amano i loro luoghi del cuore, abbandonati, dimenticati o in territori fragili. Tutti i cittadini sono invitati a candidare e votare i propri siti preferiti fino al 15 dicembre 2026.

MILANO - Ci sono luoghi che amiamo, che custodiscono la nostra storia personale e collettiva e che rischiamo di perdere.

«I luoghi del cuore» FAI (Fondo per l’ambiente italiano) costituiscono il più autentico esempio di sussidiarietà, una delle più riuscite iniziative civili del nostro Paese. Dimostrano come sentimenti, legami e bellezza diano senso alla vita e possano smuovere comunità e impegno economico di istituzioni pubbliche e private.

Per raccogliere le voci delle persone che amano i «loro» luoghi del cuore, magari abbandonati, dimenticati o in territori fragili, il FAI, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, lancia la XIII edizione de «I Luoghi del Cuore». Tutti i cittadini sono chiamati a candidare e votare i propri siti più amati fino al 15 dicembre 2026. Si partecipa sul sito o attraverso i moduli cartacei scaricabili da ogni scheda luogo.

Sono oltre 13,5 milioni i voti raccolti dal 2003, anno della prima edizione e solo nel 2024 sono arrivate oltre 2 milioni e 300 mila segnalazioni a favore di più di 41 mila luoghi in oltre 6.500 Comuni. Numeri straordinari, raggiunti grazie al coinvolgimento sempre maggiore delle comunità locali e di persone: ci sono baristi e panettieri che non fanno uscire dalla bottega gli avventori senza prima firmare per salvaguardare un luogo oppure persone, come Don Antonio Loffredo a Napoli e Massimo Brunetti nelle Cinque Terre, che hanno mobilitato giovani e associazioni per salvaguardare chiese raramente officiate o borghi raggiungibili solo con scalinate a secco di mille gradini.

Nel 2026 il programma metterà a disposizione 600 mila euro per finanziare progetti di restauro dei luoghi segnalati dal censimento: «Oltre ai premi per i primi tre vincitori per numero massimo di voti — di 70, 60 e 50 mila euro —,verrà aperto un bando di selezione di progetti candidati dai territori per luoghi che avranno raggiunto la soglia minima di 3.000 voti, che assegnerà contributi fino a 50 mila euro per progetto», ha ricordato Paola Musso, responsabile dell’iniziativa per Intesa Sanpaolo. Sono 180 i progetti sostenuti fino a oggi e tra questi, 73 riguardano chiese ed edifici di culto.

Il 31% dei 41 mila luoghi segnalati sono infatti beni ecclesiasti, seguono i 28% ambientali, 23% architettonici, 15% urbanistici e 3% archeologici.

«La chiesetta San Pietro dei Samari vicino a Gallipoli, fondata nel 1100 da un crociato e ora di fianco a una autostrada, è dove San Pietro sbarcò in Italia: 42 associazioni di Gallipoli hanno raccolto 50 mila voti e raccolto 370 mila euro per salvarla» ricorda Marco Magnifico, presidente del FAI. «Il nostro obiettivo è far crescere la società italiana a lungo termine — ha dichiarato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro —.

Per questo gestiamo quattro musei e curiamo il progetto Restituzioni: pensiamo che la cultura sia un fattore produttivo che caratterizza il modo di essere dell’Italia nel mondo». Federica Armiraglio, responsabile dell’iniziativa, ha aggiunto quest’anno il primo video podcast del FAI. Si intitola «I luoghi che leggiamo», ideato da Marta Stella in collaborazione con l’università Iulm di Milano.

È un viaggio da Nord a Sud per raccontare i luoghi del nostro Paese con le voci di dieci scrittori: Viola Ardone, Marta Barone, Daria Bignardi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio, Antonio Franchini, Melania Mazzucco, Marco Missiroli, Bianca Pitzorno





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