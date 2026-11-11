I Måneskin confermano la partecipazione al Coachella 2027, fissando il 10 e 17 aprile. Il ritorno verso lo studio mondiale segna la fine dell'interruzione iniziata nel 2024.

I Måneskin hanno confermato la loro partecipazione al Coachella 2027, decidendo di esibire il gruppo durante i due fine settimana del festival. La band romana Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio salterà il palco di Indio, California, nei fine settimana del 9-11 e 16-18 aprile 2027, con esibizioni specifiche nei sabati 10 e 17 aprile.

Dettagli della partecipazione al Coachella

La conferma è avvenuta con la pubblicazione della line‑up sul sito ufficiale del Coachella e sui social media dell'evento. Nella comunicazione è presente la frase: "The return to innocence. Passes on sale Friday, 11/13 at 12pm PT", che indica la disponibilità dei biglietti. La data di vendita è fissata al 13 novembre, alle 12:00 ora pacifica.

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Il gruppo artiglierà il suo spettacolo in un programma che vede come protagonisti principali Tame Impala, Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix e Role Model. I giorni di intermediazione includeranno anche Dua Lipa, SZA, e Daddy Yankee con il set intitolato "In the Desert". L'evento è l'opportunità per i fan di vedere i quattro musicisti in concerto negli Stati Uniti per la prima volta dal 2022.

Posizioni dei membri e motivazioni del ritorno

Nel 2024 la band aveva interrotto le attività dal vivo per dedicarsi a progetti individuali. Damiano David era impegnato in una carriera solista pop‑rock, Victoria De Angelis aveva avviato un tour wining di talento DJ, mentre Thomas Raggi ed Ethan Torchio avevano lavorato su collaborazioni in studio. Nessun litigio interno è stato riportato; l'intesa tra i quattro è rimasta intatta e la decisione di tornare rimane la scelta consensuale degli artisti.

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Durante la campagna promozionale, i membri hanno condiviso foto e commenti sul loro ritiro, enfatizzando l'importanza di prendere spazi per sperimentare e "imparare a fallire" in un mondo che cerca la perfezione. La loro scelta di partecipare al Coachella 2027 è considerata una dichiarazione di intenti verso la musica collettiva, più che una semplice esibizione.

Impatto sul pubblico e cronologia futura

Il ritorno di I Måneskin al Coachella risponde a una domanda che molti fan avevano posto, dopo la loro ultima apparizione al festival Rock en Seine il 22 agosto 2024. Il nuovo spettacolo conferma la continuazione del loro percorso globale, in cui i quattro musicisti hanno già tema la songwriting, l'open‑air e la contribuzione sul palcoscenico.Le date di vendita dei biglietti sono previste per il 13 novembre, garantendo l'accesso alle interne messaggi promozionali e ritardando il prossimo tappa del "return to American stage".

L'approvazione della Vienna Tour del 2027 (in programma dopo l'evento) creerà un percorso per i fan di volle domeniche di ascoltare le nuove canzoni personale, come i varicoli di "Beggin'" e "I Wanna Be Your Slave". I bandisti hanno accolto con fiducia il nuovo capitolo dei festival e dei concerti dalle estrazioni, cercano di esprimere una forte energia ancora più sperimentale.