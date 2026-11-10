I Macron intentano nuova causa per diffamazione contro Candace Owens a Parigi

Il presidente francese Emmanuel Macron e la prima dama Brigitte hanno depositato una seconda denuncia per diffamazione contro la podcaster statunitense Candace Owens, contestando l'uso di una bambola 'grottesca' per ridicolizzarla.

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte hanno avviato una nuova procedura legale negli Stati Uniti, presentando una seconda serie di denunce per diffamazione contro la conduttrice radiofonica e attivista di destra americana Candace Owens. Questo sviluppo arriva a soli due settimane dalla sentenza di un tribunale federale che aveva limitato l'ambito della prima causa intentata dalla coppia presidenziale, dimostrando la determinazione delle parti nel portare avanti le proprie istanze legali attraverso diverse basi giuridiche e accuse specifiche.

Nuova causa e l'uso della bambola

La seconda denuncia si concentra specificamente sull'utilizzo fatto da Candace Owens di una bambola raffigurante Brigitte Macron, definita dai ricorrenti come un oggetto "grottesco". Secondo quanto riportato negli estratti dell'atto processuale resi pubblici dalla stessa Owens, la podcaster avrebbe utilizzato questa bambola come un vero e proprio "oggetto di scena" (prop) volto a ridicolizzare l'aspetto fisico della First Lady francese. Questa nuova strategia legale mira a colpire direttamente le modalità comunicative utilizzate da Owens, distinguendosi dalla prima causa che verteva su affermazioni più ampie riguardo alla vita privata e all'identità di genere della signora Macron.

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Storia legale e limite della prima causa

La disputa legale tra le due parti ha origini risalenti al luglio 2025, quando Emmanuel e Brigitte Macron avevano inizialmente citato in giudizio Candace Owens e due società a lei associate presso un tribunale del Delaware. I Macron accusavano l'attivista di aver condotto quella che definivano una "campagna di umiliazione globale", caratterizzata da affermazioni prive di fondamento. Tra le accuse più gravi figurava la falsa dichiarazione secondo cui la First Lady francese sarebbe nata maschio, una affermazione che la coppia ha denunciato come un attacco personale e diffamatorio di straordinaria gravità, volto a screditare non solo la figura pubblica di Brigitte Macron ma anche l'integrità dell'istituzione presidenziale francese.

Nonostante la gravità delle accuse iniziali, il percorso legale è stato interrotto parzialmente il mese scorso quando un giudice del Delaware ha stabilito di non avere giurisdizione personale su Candace Owens. Il magistrato ha infatti rilevato che, poiché la podcaster risiede stabilmente nel Tennessee, i tribunali americani non potevano esercitare la loro autorità diretta su di lei come individuo. Tuttavia, la corte ha confermato che i Macron avevano il diritto di procedere legalmente contro le società controllate da Owens, aprendo la strada a questa seconda mossa processiva che cerca di aggirare le limitazioni giurisdizionali identificate nella prima causa.

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Reazioni e implicazioni future

La dichiarazione di Candace Owens, avvenuta in tarda serata di lunedì tramite il suo profilo X, conferma la pubblicazione di questi nuovi atti legali. L'attivista ha utilizzato la piattaforma per annunciare la mossa della coppia Macron, probabilmente vedendola come un'ulteriore conferma della sua strategia comunicativa e di polemica pubblica. La pubblicazione degli estratti dell'atto processuale ha alimentato il dibattito mediatico, portando l'attenzione sui dettagli specifici delle richieste di risarcimento e sulle implicazioni legali del commercio di merchandising o oggetti di uso personale in contesti di diffamazione.

Da parte francese, un funzionario dell'Ufficio del Presidente ha confermato ufficialmente che la coppia presidenziale ha effettivamente depositato la nuova causa legale. L'ufficio ha preferito non entrare nel merito delle strategie specifiche, rimandando tutte le richieste di commento alla loro avvocatessa personale con sede negli Stati Uniti. La legal expert americana non ha fornito immediatamente dichiarazioni al riguardo, lasciando aperta la questione su quali saranno i prossimi step procedurali in questa disputa transatlantica che coinvolge due delle più prominenti figure politiche e mediatiche dei rispettivi paesi.