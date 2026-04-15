I Marchi Storici Italiani Superano la Soglia dei 1000: Un Patrimonio Industriale che Genera Miliardi e Occupazione

Il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale ha raggiunto i 1000 marchi iscritti, confermando il loro ruolo cruciale nell'economia italiana. Il settore genera quasi 94 miliardi di euro e impiega oltre 360.000 persone, con un focus sulle filiere dell'Agroalimentare, Automazione, Abbigliamento e Arredo. Presentato un nuovo strumento finanziario per il loro sostegno e consolidamento.

Il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale ha celebrato un traguardo significativo, raggiungendo i 1000 marchi iscritti. Questo ecosistema, composto da 780 imprese titolari, genera un volume d'affari imponente di 93,6 miliardi di euro e offre occupazione a 363.201 addetti. Il rapporto, intitolato 'L’Italia dei 1000 Marchi Storici di Interesse Nazionale. Numeri, territori e prospettive di un patrimonio industriale del Made in Italy', è stato presentato a Palazzo Piacentini in occasione della giornata del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso.

Durante l'evento è stato illustrato anche un nuovo strumento finanziario, parte integrante della riforma del Fondo Salvaguardia Imprese, mirato a sostenere la crescita e il consolidamento delle imprese detentrici di marchi storici.

Il Ministro Urso ha sottolineato l'importanza di questo traguardo, celebrando il contributo di generazioni di imprenditori alla costruzione dell'identità economica e manifatturiera italiana. Ha evidenziato come i Marchi Storici non siano un retaggio del passato, ma una leva strategica fondamentale per affrontare le complessità del contesto globale, coniugando tradizione, qualità, innovazione e competitività. La giornata del Made in Italy del 2026, ormai vicina, ne rafforza ulteriormente il valore, confermando la vitalità del patrimonio industriale del Paese.

Massimo Caputi, presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, ha ribadito che il traguardo dei 1000 marchi è un riconoscimento concreto di un patrimonio industriale che genera occupazione, competitività e identità nazionale. Ha inoltre posto l'accento sulla necessità di adeguate clausole di salvaguardia nei trattati europei per proteggere questi marchi dall'erosione causata da tensioni protezionistiche e nuovi accordi internazionali, come il Mercosur. La nuova iniziativa finanziaria, che trasforma lo strumento difensivo in leva di sviluppo, permetterà la nascita di poli di marchi storici più solidi e competitivi, favorendo acquisizioni intra-filiera e mantenendo il valore ancorato al territorio.

Le filiere del Made in Italy, in particolare l'Agroalimentare, l'Automazione, l'Abbigliamento e l'Arredo, rappresentano il cuore pulsante di questo sistema, generando da sole 76,1 miliardi di euro, con un netto predominio del settore agroalimentare. Gianluca Brozzetti, consigliere vicepresidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, ha concluso evidenziando come i Marchi Storici siano una componente strutturale dell'economia italiana, imprese radicate nei territori che generano valore economico, occupazione e presidiano le principali filiere del Made in Italy





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