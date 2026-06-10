I Middleton in vacanza a Mustique: lusso, privacy e tradizione familiare

La famiglia Middleton trascorre le vacanze estive a Mustique, isola privata dei Caraibi, alloggiando in una villa esclusiva con servizi personalizzati e godendo di un alto livello di riservatezza

Ogni anno la famiglia Middleton sceglie Mustique , un'isola privata nei Caraibi , come meta per le vacanze estive. Anche quest'anno Carole Middleton ha prenotato una villa esclusiva per tutto il clan, spendendo circa 37.000 sterline a settimana (poco più di 42.000 euro).

La residenza, situata nel resort Les Jolies Eaux, offre una piscina privata, un padiglione per i pasti e un servizio di personale completo che include un maggiordomo, uno chef e un giardiniere. La tradizione vuole che, appena arrivati, tutti si dirigano subito verso la spiaggia, a pochi metri dalla villa, per godersi il mare caraibico.

Carole è accompagnata dal marito Michael, dalla figlia Kate e dal genero William con i loro tre figli George, Charlotte e Louis, oltre a Pippa con il marito James e i loro tre bambini Arthur, Grace e Rose. Kate Middleton, Principessa del Galles, è particolarmente affezionata a Mustique, al punto che nel 2011 volle organizzare un ricevimento in stile caraibico al Goring Hotel di Londra la sera prima del suo matrimonio con William.

La coppia haVisitato l'isola in diverse occasioni: la loro prima vacanza da fidanzati risale al 2008, mentre nel 2018 ci hanno portato George per festeggiare il suo sesto compleanno. In quell'occasione soggiornarono in una villa da 27.000 sterline a settimana, di proprietà di Andrew Dunn, amico di William, che regala una vista straordinaria sulle isole vicine di Bequia e Saint Vincent. L'attrrazione principale per i Middleton è l' estrema riservatezza e l'esclusività che Mustique garantisce.

L'isola dispone di un unico hotel commerciale, mentre il resto delle strutture sono ville private. Un rigoroso divieto di sorvolo protegge l'isola e i paparazzi non possono atterrare.

Inoltre, un servizio di sicurezza privato controlla tutti gli arrivi, costringendo visitatori e staff a firmare un accordo di riservatezza assoluta che vieta di pubblicare foto sui social media. Questo livello di privacy rende Mustique una meta ideale per la famiglia reale e per celebrità che cercano una vacanza lontana dagli occhi del pubblico





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Middleton Mustique Vacanze Luss Privacy Kate Middleton William Caraibi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Terremoto di magnitudo 6.1 colpisce Cuba e MessicoUn terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la costa nord-occidentale di Cuba il 8 giugno 2026, causando la evacuazione degli edifici governativi e la fuga dei dipendenti. La scossa è stata avvertita anche nelle città messicane di Cancun, Playa del Carmen e Tulum, e ha causato preoccupazione tra la popolazione cubana, dove gli edifici sono spesso in cattive condizioni a causa della crisi economica. Secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, il terremoto è stato insolito per la zona dei Caraibi, poiché è avvenuto all'interno di una placca tettonica, dove i terremoti sono generalmente meno frequenti. Non sono state segnalate vittime o danni gravi, ma le comunicazioni sono state rese difficili dai blackout diffusi nella regione.

Read more »

Kate Middleton ritrova il suo ex al matrimonio di Peter PhillipsKate Middleton ha incontrato Rupert Finch durante le nozze del cugino di William. Lui era stato invitato anche al royal wedding del 2011

Read more »

Unicredit, qualsiasi insinuazione di Commerz su adesioni è priva di fondamento'Qualsiasi insinuazione secondo cui UniCredit avrebbe intenzionalmente confuso le categorie di disclosure al fine di sovrastimare artificialmente il livello percepito di adesioni all'offerta è priva di qualsiasi fondamento, sia fattuale che giuridico'.

Read more »

Unicredit, qualsiasi insinuazione di Commerz su adesioni è priva di fondamento'Qualsiasi insinuazione secondo cui UniCredit avrebbe intenzionalmente confuso le categorie di disclosure al fine di sovrastimare artificialmente il livello percepito di adesioni all'offerta è priva di qualsiasi fondamento, sia fattuale che giuridico'.

Read more »