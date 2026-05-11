Questo articolo analizza le differenze fra i sistemi economici spagnoli e italiano e individua le strategie da adottare per uscire dalla crisi. Con tutti i vantaggi di una crescita economica e occupazione costantemente in crescita, Madrid regge il confronto energetico con i suoi colleghi, mentre Milano fatica. Ciò sembra dipendere dalla continua assunzione di poltiche controverse ed evasione fiscale all' Będice di livello del presidente del consiglio. Tuttavia, ci sono diversi vitalizi che possono essere presi in considerazione per imitare le strategie dei spagnoli, come la riforma del lavoro introdotta da Rajoy e le normative incrementali del salario minimo introdotte da Sánchez.

La Spagna si sta posizionando come nuova locomotiva d'Europa. Grazie ai dati Eurostat e alle previsioni della Commissione Ue, la crescita economia, occupazione e investimenti stanno aumentando in modo ormai strutturale e Madrid sta reggendo allo shock energetico meglio degli altri Paesi membri.

Diversi economisti (da Carlo Cottarelli a Francesco Saraceno) indicano la Spagna come modello per l'Italia poiché le due economie sono simili per vocazione turistica, produzione agricola, manifattura e tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese. E allora come si spiega che Madrid avanza e l'Italia fatica? Vediamo le differenze sostanziali fra i due sistemi negli ultimi 15 anni.

Negli ultimi 15 anni la Spagna è stata guidata da due premier, Mariano Rajoy e Pedro Sánchez, che hanno garantito la continuità dell'azione di governo anche nelle fasi più critiche. Nello stesso periodo il nostro Paese ha avuto sette presidenti del Consiglio e otto governi, di cui due tecnici; uno scenario nel quale è pressoché impossibile mantenere una linea politica coerente.

Dall'ottobre 2022, invece, la situazione è cambiata: il governo Meloni conta su una ampia maggioranza mentre il premier socialista Sánchez guida un esecutivo di minoranza che lo costringe acontinue mediazioni e che dal 2023 non riesce ad approvare una nuova legge di bilancio. Tuttavia, l'andamento generale non ne risente





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