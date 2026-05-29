I nuovi musei premiati da Prix Versailles: architetture diventate icone globali

Il Prix Versailles celebra i musei contemporanei che, grazie alla loro architettura iconica, diventano strumenti di branding urbano e attrazioni turistiche globali, come dimostrano i casi dello Zayed National Museum di Abu Dhabi, dello Shenzhen Science & Technology Museum, dello Xuelei Fragrance Museum di Guangzhou, del MoN Takanawa di Tokyo e del National Medal of Honour Museum in Texas.

I musei contemporanei non sono più semplici contenitori di opere d'arte o reperti storici, ma veri e propri strumenti di branding urbano, motori turistici e simboli geopolitici.

Il Prix Versailles, premio internazionale dedicato all'architettura contemporanea, ha recentemente celebrato i musei che incarnano questa trasformazione, capaci di attrarre visitatori da tutto il mondo e di ridefinire l'identità delle città che li ospitano. A differenza del celebre Guggenheim di New York, inaugurato nel 1959 e progettato da Frank Lloyd Wright, che rivoluzionò l'architettura museale con la sua forma a spirale, i nuovi musei premiati puntano su un potere narrativo straordinario, integrandosi perfettamente con il paesaggio e la cultura locale.

Tra i vincitori spicca lo Zayed National Museum di Abu Dhabi, inaugurato a dicembre 2025 sull'isola di Saadiyat. Progettato con cinque torri sottili che evocano le ali di un falco, l'edificio non è solo un'icona visiva, ma anche un esempio di architettura sostenibile: le torri favoriscono la ventilazione naturale e dialogano con la luce desertica.

All'interno, il museo racconta la storia degli Emirati Arabi Uniti attraverso reperti archeologici, installazioni contemporanee e esperienze multisensoriali, dalle antiche rotte commerciali di perle e ceramiche fino ai ritrovamenti romani e alle chiese cristiane secolari. L'architettura diventa così un ponte tra passato e futuro, valorizzando il sito con uno straordinario potere narrativo. Altro esempio è lo Shenzhen Science & Technology Museum in Cina, firmato dallo studio di Zaha Hadid.

L'edificio, una gigantesca forma sferica frammentata in terrazze panoramiche aggettate verso il parco, è dedicato al rapporto tra uomo, scienza e tecnologia. Le linee fluide e dinamiche tipiche dell'archistar confermano il ruolo di Shenzhen come simbolo della modernità asiatica, dove l'architettura diventa linguaggio della crescita economica e dell'ambizione tecnologica. Ancora in Cina, a Guangzhou, sorge lo Xuelei Fragrance Museum, il più grande museo al mondo dedicato ai profumi.

L'edificio, su sei livelli collegati da una spettacolare scala a chiocciola che attraversa l'intera struttura, trasforma il percorso del visitatore in un'esperienza sensoriale continua, giocando con percezione, vuoti e luce per tradurre in forme fisiche l'immaterialità del profumo. Guangzhou, antica porta della Via della Seta marittima, rafforza così il proprio ruolo di città aperta agli scambi culturali, reinterpretando in chiave contemporanea il legame storico con il commercio di essenze e spezie.

In Oriente, a Tokyo, il MoN Takanawa: The Museum of Narratives, inaugurato a marzo 2026, si distingue per la sua architettura eterea. Progettato con una facciata a spirale ascendente composta da legno e vetro stratificato, ospita oltre 200 specie di piante e si integra nel complesso Takanawa Gateway City, dove sorge la prima linea ferroviaria del Giappone.

Il museo, distribuito su dieci livelli, fonde tradizione giapponese e tecnologie avanzate, dall'intelligenza artificiale alle esperienze immersive digitali, creando racconti interattivi che coinvolgono emotivamente il visitatore. In netto contrasto con i grattacieli circostanti, il museo diventa un'oasi di natura e cultura. Infine, negli Stati Uniti, il National Medal of Honour Museum di Arlington, Texas, trasforma il concetto di memoriale in una potente esperienza architettonica, premiato per la sua capacità di valorizzare il sito con uno straordinario potere narrativo.

Questi musei dimostrano come l'architettura contemporanea stia ridefinendo il ruolo dei musei, non più solo custodi di collezioni, ma icone globali capaci di attrarre turisti e diventare esse stesse opere d'arte. Il Prix Versailles evidenzia questa tendenza, premiando progetti che uniscono estetica, sostenibilità e narrazione, trasformando i musei in motori di sviluppo urbano e culturale.

La capacità di questi edifici di diventare immediatamente riconoscibili, fotografati e condivisi li rende mete turistiche di per sé, indipendentemente dalle collezioni ospitate, confermandoli come simboli del nostro tempo





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