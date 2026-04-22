I Piatti che Definiscono la Nuova Milano: Oltre la Tradizione

Un viaggio alla scoperta delle creazioni culinarie che stanno ridefinendo l'identità gastronomica di Milano durante la Design Week, tra innovazione, recupero di tradizioni e audace sperimentazione.

La settimana della Milano Design Week è stata l'occasione per esplorare i piatti che stanno ridefinendo l'identità culinaria della città, andando oltre i classici intramontabili come la cotoletta e il risotto.

La scena gastronomica milanese è in fermento, con creazioni che stimolano il dibattito, diventano elementi imprescindibili dei menu o si presentano come piccole provocazioni per il palato. Si assiste a un recupero di ingredienti e tecniche, come nel caso del carciofo rivisitato da Edoardo Tizzanini, e a un'audace sperimentazione che sfida le convenzioni.

Tra le novità più interessanti spicca La Tagliatella Gialla di Luca Fantin, un omaggio cremoso e goloso alla città, segnando il suo ritorno in Italia dopo un lungo periodo a Tokyo. Un altro piatto che ha suscitato curiosità è la pasta in bianco di Alberto Quadrio, ora preparata da Luigi Cinotti, una preparazione minimalista ma ricca di sapore, realizzata con fusilloni all'albume cotti in brodo di Parmigiano e mantecati con lo stesso formaggio.

Il vitello tonnato di Trippa, un classico rivisitato, richiede prenotazione anticipata per essere gustato, mentre il risotto limone e liquirizia di Daniel Canzian, presente nel menu dal 2013, continua a sorprendere per l'equilibrio tra dolcezza, acidità e note aromatiche. L'approccio innovativo di Edoardo Tizzanini si manifesta nel suo 'An Artichoke Heart', un piatto che sovverte le aspettative, trasformando il carciofo in protagonista e relegando la carne a contorno.

La ricerca di sapori unici continua con il raviolo d'oro di Da Gong, un incontro tra Oriente e Italia che racchiude un ragù di ossobuco in una sfoglia di riso allo zafferano. Il toast di Pan Pan, una bakery and kitchen in via Cicognara, offre una selezione di toast gourmet, tra cui lo shokutoast con prosciutto cotto, Comté e senape.

Roberto Di Pinto, con la sua cotoletta 'dell'ultimo figlio', rende omaggio alla tradizione familiare, reinterpretando la cotoletta 'bruciata' della madre con una panatura originale a base di grani arsi e carbone vegetale. Cracco, invece, propone una cotoletta di pane in carpione, recuperando una tradizione perduta delle trattorie milanesi.

Infine, il panino in Cristalleria, con il suo pane ad alta idratazione e ingredienti selezionati come il Patanegra Joselito e il queso Manchego, completa questo viaggio alla scoperta dei sapori della nuova Milano. Questi piatti non sono solo cibo, ma vere e proprie espressioni artistiche e culturali che riflettono l'evoluzione della città





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