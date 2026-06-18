I più importanti eventi del giorno 18 giugno 2026, tra cui gli esami di maturità, l'intesa tra Trump e il presidente iraniano, l'inchiesta sulla morte della donna di Garlasco, l'incidente stradale a Mykonos e la morte della 25enne nella stanza di un hotel a Cinisello Balzamo.

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è giovedì 18 giugno 2026. Iniziano oggi per 527.747 studenti gli esami di maturità .

La prima prova è il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto sette, divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. È fondamentale avere con sé un documento d'identità, penne e il dizionario di lingua italiana. I fogli protocollo, timbrati, vengono forniti dalla scuola.

Smartphone, smartwatch, tablet e auricolari sono vietati o si rischia l'esclusione dall'esame. Durante la cena col presidente francese Emmanuel Macron a Versailles, è stato rilasciato un video in cui il presidente francese e la Casa Bianca hanno confermato l'intesa tra Trump e il presidente iraniano. Il documento in 14 punti contiene le disposizioni per la riapertura dello Stretto di Hormuz, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie sull'Iran e definisce le aspettative sul programma nucleare iraniano.

A più riprese Trump è tornato a minacciare l'Iran: 'Se non rispetteranno gli accordi ricominceremo a sganciare le bombe proprio sulle loro teste'. Intanto, a Pavia, è stato fermato un uomo indagato nell'ambito delle nuove indagini sulla morte della donna di Garlasco. Secondo quanto riportato, ci sarebbero due persone fermate nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente stradale avvenuto a Mykonos. La polizia greca sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Una 25enne, originaria della Repubblica Domenicana, è stata trovata morta mercoledì nella stanza di un hotel a Cinisello Balzamo. La polizia sta ancora lavorando per identificare e rintracciare l'uomo che aveva registrato la camera. Anche i video delle telecamere di sorveglianza della struttura e della zona sono attualmente al vaglio degli investigatori.

Inoltre, il settore dei supermercati italiani è in continua evoluzione, con alcune catene che offrono sconti e fatturati record. Oggi, il ministero della Salute assegna il bollino arancione, con rischi per i più fragili, a cinque città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Le temperature sono destinate a salire ancora nei prossimi giorni.

Inoltre, Elsa, la giovane biellese rimasta gravemente ferita nel rogo di Crans Montana, verrà dimessa oggi dall'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e tornerà a casa. Infine, il Parlamento europeo ha approvato un nuovo accordo per velocizzare le procedure di ritorno dei cittadini di Paesi terzi senza diritto di soggiorno, mantenendo il rispetto dei diritti fondamentali, del diritto internazionale e del principio di non respingimento





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