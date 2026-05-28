I pubblici ministeri rumeni estendono l'indagine penale su Andrew Tate

I fratelli Tate, entrambi ex kickboxer con doppia cittadinanza statunitense e britannica, sono stati inizialmente tenuti in custodia dalla polizia e poi posti agli arresti domiciliari. Ad aprile, un tribunale rumeno ha revocato tutte le misure preventive di controllo giudiziario nei loro confronti. I fratelli Tate e altri quattro sospetti sono indagati per i reati di costituzione di un gruppo criminale organizzato, traffico di esseri umani, traffico di minori, rapporti sessuali con un minore e riciclaggio di denaro.

I pubblici ministeri rumeni hanno esteso l'indagine penale su Andrew Tate aggiungendo accuse di istigazione all'odio e alla discriminazione contro le donne. I fratelli Tate, entrambi ex kickboxer con doppia cittadinanza statunitense e britannica, sono stati inizialmente tenuti in custodia dalla polizia e poi posti agli arresti domiciliari.

Ad aprile, un tribunale rumeno ha revocato tutte le misure preventive di controllo giudiziario nei loro confronti. I fratelli Tate e altri quattro sospetti sono indagati per i reati di costituzione di un gruppo criminale organizzato, traffico di esseri umani, traffico di minori, rapporti sessuali con un minore e riciclaggio di denaro. Andrew Tate ha detto di essere stato accusato di reati di violazione del linguaggio per le battute che ha fatto sui suoi podcast delle riunioni di emergenza.

I fratelli Tate hanno mandati di arresto britannici in corso e saranno estradati dopo la fine del processo rumeno. Andrew Tate deve affrontare 10 accuse penali in Gran Bretagna, tra cui stupro, lesioni personali effettive, traffico di esseri umani e controllo della prostituzione a scopo di lucro





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