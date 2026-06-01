La band punk-rock italiana Punkreas si esibirà il 2 giugno a Nerviano in un evento gratuito che include anche Shandon e Circus Punk. Dopo il sold out di marzo a Trezzo, i musicisti tornano nella loro regione d'origine, rafforzando il legame con il pubblico.

Il 2 giugno i Punkreas , band di culto del genere punk-rock italiano, si esibiranno a Nerviano durante una manifestazione gratuita che vedrà anche la partecipazione di Shandon e Circus Punk .

Il gruppo, nato proprio in Lombardia, ha un legame profondo con il proprio pubblico, tanto da calcare il palco di casa dopo il sold out registrato a marzo al Live Club di Trezzo. La formazione, forte di una carriera lunga decenni, continua a essere un punto di riferimento per la scena alternativa italiana, portando in giro il proprio sound graffiante e testi impegnati.

L'evento, a ingresso libero, rappresenta un'occasione per i vecchi fan e per le nuove generazioni di scoprire una band che ha fatto la storia del punk made in Italy, restando fedele ai suoi ideali e alla sua identità. La scelta di suonare in territorio familiare sottolinea il rapporto simbiotico tra i musicisti e la comunità che li ha sempre sostenuti, un legame che va oltre la semplice esibizione live e si traduce in una vera e propria condivisione di valori.

Il concerto si inserisce in un contesto festivo, quello del 2 giugno, e若非, certo, l'atmosfera si preannuncia carica di energia e di quei momenti di aggregazione che da sempre contraddistinguono gli spettacoli dei Punkreas





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