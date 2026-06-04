I repubblicani del Senato si preparano a votare su un fondo "anti-armi" di Trump

I repubblicani del Senato degli Stati Uniti dovranno affrontare il destino finale del fondo "anti-armi" da 1,8 miliardi di dollari messo da parte dal presidente Donald Trump. I democratici promettono un voto per porre fine a quello che definiscono un "fondo cassa" per gli alleati di Trump.

I repubblicani del Senato degli Stati Uniti dovranno affrontare il destino finale del fondo "anti-armi" da 1,8 miliardi di dollari messo da parte dal presidente Donald Trump giovedì, in una sessione maratona prima di votare una legge da 70 miliardi di dollari per finanziare un giro di vite sull'immigrazione.

I legislatori inizieranno a votare gli emendamenti al disegno di legge poco prima di mezzogiorno. I democratici promettono un voto per porre fine a quello che definiscono un "fondo cassa" per gli alleati di Trump, nel tentativo di costringere i repubblicani a sfidare apertamente un presidente che nelle ultime settimane ha posto fine alle carriere politiche di importanti legislatori.

Il fondo, che secondo i critici permetterebbe a Trump di usare i dollari dei contribuenti per compensare i suoi alleati politici, è già stato sospeso dalla Casa Bianca e dal Dipartimento di Giustizia a causa della feroce opposizione dei repubblicani del Senato. I democratici sperano che il loro attacco legislativo possa indebolire i repubblicani nelle elezioni di midterm di novembre, in cui i democratici sono favoriti per prendere il controllo della Camera dei Rappresentanti e potrebbero anche conquistare il Senato.

I senatori repubblicani Thom Tillis e Bill Cassidy, che hanno perso la loro rielezione contro un candidato sostenuto da Trump lo scorso mese, stanno anche cercando di portare emendamenti per eliminare il fondo.

"Non voglio unirmi a un'iniziativa democratica, voglio che questo sia guidato dai repubblicani per i repubblicani", ha detto Tillis ai giornalisti. "Abbiamo un numero sufficiente di repubblicani che hanno chiarito che hanno preoccupazioni qui". Cassidy ha anche proposto un emendamento per annullare un accordo che prevede l'impossibilità per l'Agenzia delle Entrate di audire i rendiconti fiscali di Trump.

Una serie di azioni recenti di Trump, dall'invio di 1 miliardo di dollari in finanziamenti dei contribuenti per il suo salone da ballo e gli upgrade di sicurezza alla sua Casa Bianca, fino alla sua decisione di nominare un alleato politico come capo dell'intelligence, hanno suscitato critiche aperte da parte di alcuni repubblicani. I democratici stanno preparando una serie di altri emendamenti che costringeranno i repubblicani a votare sull'immunità fiscale dell'Agenzia delle Entrate, sulla guerra in Iran, sui dazi di Trump e sulle azioni degli agenti di polizia di immigrazione, tra cui gli spari fatali di due cittadini statunitensi questo anno





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