I retroscena inediti di Raffaella Carrà: lo scontro con la Clerici e la stima per la Toffanin

Il manager Angelo Perrone svela i segreti della regina della tv: dalla rottura con Antonella Clerici per il format copiato senza avvisarla, all'ammirazione per lo stile garbato di Silvia Toffanin, fino al legame con Mara Venier.

Il mondo della televisione italiana ha perso una delle sue icone più luminose, e ora, a distanza di anni, emergono retroscena che svelano il carattere fiero e la professionalità inflessibile di Raffaella Carrà .

Il suo storico manager, Angelo Perrone, ha deciso di rompere il silenzio, raccontando aneddoti mai rivelati prima. La Carrà non era solo una showgirl dal sorriso contagioso e dal talento travolgente, ma anche una manager d'acciaio che non concedeva sconti quando si trattava di rispetto professionale. Tra i capitoli più significativi della sua carriera spicca il rapporto, a tratti conflittuale, con le colleghe che hanno condiviso con lei il palcoscenico del piccolo schermo.

Non mancano episodi di tagli netti e decisioni irrevocabili, come quella che la portò a interrompere ogni contatto con Antonella Clerici. Il motivo? Un vero e proprio plagio professionale: nel 2004 la Clerici lanciò un nuovo show, 'Il senso della vita', con un format che la Carrà riteneva essere una copia del suo celebre 'Carramba! Che sorpresa'.

Ma l'offesa più grave, secondo il manager, fu che la Clerici reclutò la stessa identica squadra di lavoro della Carrà senza nemmeno avvisarla con una telefonata di cortesia. La Carrà, sentendosi tradita, decise di non mettere mai più piede nelle trasmissioni della collega, preferendo invece apparire come ospite dal competitor, a sottolineare la sua fermezza





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