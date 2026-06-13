I riflettori del cinema si spengono per accendere quelli del SoFi Stadium

La notte del match d'esordio degli, l'arena da 70mila posti era quasi completamente esaurita e il parterre di celebrità non ha avuto nulla da invidiare alle prime file dei palazzetti della NBA.

I riflettori del cinema si sono spenti per accendere quelli del SoFi Stadium di Inglewood, a sud di Los Angeles. La notte del match d'esordio degli, l'arena da 70mila posti era quasi completamente esaurita e il parterre di celebrità non ha avuto nulla da invidiare alle prime file dei palazzetti della NBA.

La serata è stata aperta da una cerimonia inaugurale lampo di venti minuti in pieno stile Superbowl, con tanto di marching band, fuochi d'artificio e le esibizioni di Future, Tyla, Anitta e Lisa delle Blackpink, prima del discorso sul campo di Jason Sudeikis. Ma a rubare la scena, come sempre, sono stati i look delle star tra spalti e bordo campo.

Il Canada ha negato il visto al giocatore del Ghana Thomas Partey, accusato di violenza sessuale, il quale salterà la prima partita dei Mondiali. Inoltre, il pubblico ha difeso Paola Ferrari dalle insulti ricevuti per il suo aspetto, ricordando che ha lottato contro due tumori al viso. La storia di Raul Jimenez, primo gol ai Mondiali col Messico a 35 anni dopo aver rischiato la vita, è un miracolo che lo ha reso un esempio di forza e determinazione





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