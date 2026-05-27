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I sandali a piede nudo: il micro trend che domina la moda Primavera Estate 2026

Moda News

I sandali a piede nudo: il micro trend che domina la moda Primavera Estate 2026
Sandali MinimalistiModa Estate 2026Tendenze Anni 90
📆5/27/2026 1:33 PM
📰IOdonna
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Un'analisi del ritorno dei sandali minimalisti con listini sottili, ispirati agli anni Novanta e alle dee greche, che diventano protagonisti della moda estate 2026, tra passerelle Chanel e look quotidiani. Attenzione alla scelta della suola per evitare rischi.

I sandali magici che lasciano il piede (quasi) nudo sono diventati negli ultimi anni un modello di culto grazie alle linee ridotte all'essenziale e all'equilibrio perfetto tra sensualità e rigore.

L'andata in scena a Biarritz ha portato in passerella modelli dorati quasi senza suola, con solo il copri tallone e nastri sottilissimi sul collo del piede, in perfetto stile dea greca. Il futuro dei sandali a piede nudo? Lo scrive Matthieu Blazy con la collezione Chanel Cruise 2026/2027: in passerella sfilano sandali alati senza suola, a prova di dea.

A onor del vero, proprio in bianco e nero, basici come nei Nineties, sono i modelli di sandali su cui puntare orast scalando le wishlist in punta di piedi. Il look del giorno, con il blazer in pelle rosso e jeans scuri.

Ma anche abitini minimali e gonne a sfioro che lasciano di per sé il piede completamente in vista: i sandali a listini sottilissimi neri tornano di tendenza: un micro trend nel maxi trend del ritorno degli anni '90 per la Primavera Estate 2026. Assicuratevi che abbiano una suola resistente. Perché sull'asfalto e la sabbia rovente, purtroppo, la libertà può trasformarsi in un'arma a doppio taglio

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