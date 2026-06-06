I sandali da trekking sono tornati a far parlare di sé, conquistando i look della moda. Grazie alle rivisitazioni glamour di Prada e Phoebe Philo, queste calzature dall'animo sportivo stanno abbandonando i sentieri di montagna e le passeggiate nella natura, per conquistare la quotidianità, l'ufficio e un pranzo.

I sandali da trekking tornano a far parlare di sé, conquistando i look della moda. Grazie alle rivisitazioni glamour di Prada e Phoebe Philo , le calzature dall'animo sportivo abbandonano i sentieri di montagna e le passeggiate nella natura, per conquistare la quotidianità, l'ufficio e un pranzo.

Le fashioniste più audaci ed esperte scommettono sui sandali sportivi, abbinandoli in modo originale e imprevedibile. Mini dress a fiori, longuette sofisticate e vestiti in stile sottoveste sono solo alcuni degli outfit che possono essere creati con questi sandali. Il tocco da vera fashionista? L'aggiunta di un paio di orecchini o un cappello per completare il look perfetto





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