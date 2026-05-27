I Sky Inclusion Days 2026: tanti ospiti speciali e un tema importante

I Sky Inclusion Days 2026 sono stati un grande successo, con tanti ospiti speciali che hanno partecipato all'evento. Tra gli ospiti c'erano BigMama, Maldini, Ozpetek e Argentero, che hanno raccontato le loro storie e le loro difficoltà prima di raggiungere il successo.

I Sky Inclusion Days 2026 sono stati un grande successo, con tanti ospiti speciali che hanno partecipato all'evento. Tra gli ospiti c'erano BigMama, Maldini , Ozpetek e Argentero , che hanno raccontato le loro storie e le loro difficoltà prima di raggiungere il successo.

L'evento si è svolto presso lo Sky Campus, la nuova sede milanese dell'azienda, e ha avuto come tema la fiducia, un valore sempre più rilevante nella vita quotidiana. Riflettere su questo tema significa interrogarsi sui legami che uniscono le persone e sul ruolo che la fiducia gioca nel rafforzare le relazioni e costruire una società più inclusiva.

Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, ha affermato che l'inclusione e la diversità hanno un valore particolare per un'azienda come Sky che vive di creatività e contenuti diversi. Ha anche aggiunto che la forza di questo evento sta nella sua capacità di parlare di questi temi partendo dalle storie delle persone, rendendo l'inclusione qualcosa di concreto e capace di creare valore per le persone e per le comunità.

Inoltre, l'evento ha anche trattato di altri argomenti, come la storia di un uomo che ha abbandonato 20 sacchi di rifiuti per strada e ha appiccato il fuoco, e la storia di Ostiamare, una squadra di calcio che ha vinto la Serie C. Infine, l'evento ha anche trattato di sport, come la Coppa Italia vinta da Inter, e di politica, come la sospensione del torneo di tennis a causa del fumo all'Olimpico. Inoltre, sono state estratte le vincite del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 26 maggio 2026, e sono state presentate le notizie di cronaca, come la villa da sogno di Diletta Leotta sul Garda e la richiesta di 116mila euro di ex legali di Stasi a Lovati





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