I sopravvissuti dell'incendio del bar Le Constellation: 'Una mancanza di umanità incredibile'

Sono passati sei mesi dall'incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti. I ragazzi italiani che sono sopravvissuti stanno cercando di riprendere le loro vite, ma le difficoltà non sono poche.

Il momento esatto in cui inizia l'incendio nel seminterrato del bar Le Constellation a Crans-Montana . Foto da Xal bar Le Constellation di Crans-Montana , disastro che ha causato 41 morti.

Lo ha raccontato al Corriere della Sera il padre di una giovane italiana ancora ricoverata in ospedale. Sono passati poco più di sei mesi dagli eventi di quella sera. E mentre l'inchiesta sull'incendio prosegue, i ragazzi che sono sopravvissuti provano a riprendere le loro vite. Cinque italiani sono stati dimessi, altri aspettano ancora il via libera dei medici che sorvegliano ogni giorno le loro condizioni di salute.

A giugno si è chiuso l'anno scolastico per ognuno di loro e i ragazzi italiani sono riusciti a superare l'anno grazie ai programmi di didattica a distanza o ai piani didattici personalizzati, disposti dalle rispettive scuole. Le difficoltà non sono poche tra cure da sostenere e i traumi che periodicamente riemergono.

I coetanei svizzeri, invece, sarebbero stati tutti bocciati: 'Ce lo hanno raccontato i genitori svizzeri: le scuole dicevano che non si poteva equiparare chi ha frequentato tutti i mesi e non solo pochi. Io la trovo una mancanza di umanità incredibile', ha riferito il padre di una ferita italiana





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incendio Bar Le Constellation Crans-Montana Sopravvissuti Umanità

United States Latest News, United States Headlines