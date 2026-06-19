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I tagli di capelli corti più sensuali e versatili per valorizzare il viso

Beauty News

I tagli di capelli corti più sensuali e versatili per valorizzare il viso
Capelli CortiTagli Di CapelliHairstyle
📆6/19/2026 1:22 PM
📰MarieClaire_it
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Scopri i tagli di capelli corti più sensuali e versatili del momento, dalle onde mosse ai pixie cut, che incorniciano il viso e ne esaltano i lineamenti con stile e personalità.

Grafico o labbra enfatizzate possono diventare i protagonisti del look. Del resto, quando i capelli si accorciano, il viso diventa protagonista. I tagli di capelli corti più sensuali e versatili presentano diverse varianti che valorizzano ogni tipo di volto.

Tra questi, un haircut bouncy, mosso e scalato si distingue per una frangia a tendina leggera e per le scalature che creano movimento naturale, incorniciando il viso e verticalizzandolo. In un altro stile, caratterizzato da strati scalati che producono volume e texture naturale, spicca una frangia corta e sfilata che mette in risalto lo sguardo.

Le onde setose, ben definite e illuminate da schiariture leggere, rendono un taglio mosso sinuoso e dinamico, ideale per ogni volto grazie a una frangia sartoriale. Un hairlook mosso e sbarazzino, con una scalatura soffice che valorizza i ricci naturali e crea volume sulla sommità, è completato da una frangia corta e irregolare che dona un'aria sofisticata.

Dal sapore androgino e sofisticato, un altro taglio è sublimato da uno styling wet pettinato all'indietro, perfetto per chi cerca un haircut di carattere e sartoriale. Una versione con frangia asimmetrica, elegante e sofisticata, e uno styling definito con onde delicate, offre un look pulito ma grintoso. Un pixie biondo scuro, setoso e con morbide scalature, accompagnato da una scriminatura laterale, incornicia delicatamente il viso mentre un ciuffo sinuoso conferisce mistero.

Un altro pixie cut presenta volume naturale sulla parte superiore e ciocche libere a tendina che creano un look dinamico e raffinato, ideale per chi ha lineamenti decisi. Infine, un pixie dalla texture afro e dalla forma arrotondata esalta i lineamenti con naturalezza ed eleganza, una scelta pratica e sofisticata che lascia il volto protagonista.

Un ulteriore stile è sublimato da un hairstyle con volume frontale che verticalizza il volto e dona un look sofisticato dal sapore rétro, una proposta elegante e al tempo stesso audace

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Capelli Corti Tagli Di Capelli Hairstyle Pixie Cut Frangia

 

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