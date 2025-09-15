I tagli scalati: la scelta perfetta per ogni tipo di capelli

Scopri perché i tagli scalati sono sempre di moda e come valorizzare al meglio ogni tipo di capello. Dai pixie cut ai long hair, passando per bob, lob e medi versatili, le scalature offrono infinite possibilità di personalizzazione.

I tagli scalati si adattano a qualsiasi lunghezza e tipo di capelli, spaziando dai pixie cut ai long hair, passando per bob, lob e medi versatili. La loro forza risiede nella personalizzazione. Le scalature, infatti, oltre a rappresentare una scelta strategica per chi desidera regalare movimento, leggerezza e dinamismo alla chioma, sono perfette per dare carattere e struttura ai capelli e armonizzare e sublimare i lineamenti del viso.

Audaci e profonde oppure delicate e leggere, le scalature sono in grado di valorizzare ogni forma di viso. I tagli capelli scalati quindi stanno bene a tutti a patto che rispettino i volumi naturali, la texture e i tratti del volto. Fondamentale, in questo senso, è l’abbinamento con frange o ciuffi: una frangia piena può incorniciare e valorizzare gli zigomi, un ciuffo lungo può bilanciare una fronte alta o ammorbidire i tratti spigolosi.Anche il colore dei capelli gioca un ruolo fondamentale: sfumature, balayage o schiariture leggere possono enfatizzare la tridimensionalità del taglio, creando giochi di luce che danno ancora più profondità e movimento alla capigliatura. Non meno importante è lo styling: una piega liscia metterà in evidenza la geometria e la precisione delle scalature, mentre onde morbide e asciugature naturali esalteranno la loro morbidezza e fluidità. Un altro elemento spesso sottovalutato è la scriminatura: centrale per un effetto simmetrico e moderno, laterale per dare maggiore volume e asimmetria visiva. Il taglio capelli scalato in sintesi è una base perfetta su cui costruire look diversi, adattabili e soprattutto personali. Affidarsi a un bravo hairstylist è fondamentale per ottenere un taglio creato ad hoc per noi.Nella nostra gallery 10 dei migliori tagli capelli scalati avvistati alle sfilate Autunno Inverno 2025 2026. Il taglio capelli scalato con frangia laterale Ondulato e scalato questo lob è perfetto per chi cerca un hairlook pratico ed elegante. Le scalature sulle lunghezze donano movimento, l'ondulazione leggera aggiunge texture naturale, mentre la frangia laterale incornicia il viso con delicatezza.Sfilata Erdem Autunno Inverno 2025 2026. Il taglio capelli scalato con frangia laterale Medio e ondulato questo con taglio medio è una scelta strategica per chi vuole un look fresco ma ricercato. Le lunghezze alleggerite da scalature creano movimento mentre la frangia medio corta, leggermente laterale, dona carattere senza appesantire lo sguardo.Sfilata Fiorucci Autunno Inverno 2025 2026. Il taglio capelli scalato biondo con onde Questo taglio medio-lungo riccio è un’ode alla bellezza naturale. Le scalature, studiate con precisione, alleggeriscono la massa senza togliere corpo, valorizzando ogni ricciolo. La lunghezza media-lunga offre equilibrio tra volume e definizione.Sfilata Alberta Ferretta Autunno Inverno 2025 2026. Il taglio capelli scalato con punte sfumate Medio-lungo e caratterizzato da riga centrale questo hairlook è un classico contemporaneo che incarna eleganza e sobrietà. Le scalature delicate donano movimento ai capelli lisci, evitando l’effetto piatto e valorizzando la struttura naturale della chioma.Sfilata Chanel Autunno Inverno 2025 2026. Il taglio capelli scalato afro a nuvola Medio, riccio afro e con riga in mezzo questo taglio è caratterizzato da volume laterale. Le scalature, essenziali per i ricci afro, alleggeriscono la forma e valorizzano la naturale tridimensionalità del capello. La riga centrale infine crea equilibrio. Sfilata Etro Autunno Inverno 2025 2026. Il taglio capelli scalato con frangia a tendina Le onde morbide donano movimento e volume. La frangia a tendina crea un effetto bohémien e sofisticato. Il colore biondo che sfuma gradualmente verso il castano sulle punte aggiunge profondità e contrasto, con un finish sfaccettato e luminoso.Sfilata Kiko Kostadinov Autunno Inverno 2025 2026. Il taglio capelli scalato con ricci definiti Medio e caratterizzato da ricci afro Questo taglio voluminoso celebra la bellezza della texture naturale. La riga centrale dona equilibrio visivo, mentre il castano di base, ravvivato da piccole schiariture dorate, aggiunge luce e profondità.Sfilata Michael Kors Autunno Inverno 2025 2026. Il taglio capelli scalato con ricci definiti I ricci soffici e definiti conferiscono un aspetto curato e morbido, con un movimento elegante e dinamico. Il colore corvino, profondo e luminoso, amplifica la brillantezza del capello e crea un contrasto affascinante con la texture. Sfilata Carolina Herrera Autunno Inverno 2025 2026. Il taglio capelli scalato lungo ondulato Caratterizzato da onde sinuose e schiariture luminose questo hairlook vanta scalature realizzare ad arte per donare movimento e leggerezza. La riga centrale conferisce simmetria e slancio, mentre i riflessi dorati creano un effetto sun-kissed sofisticato.Sfilata Zimmermann Autunno Inverno 2025 2026. Il taglio capelli scalato a caschetto color miele Scalato e leggermente ondulato questo taglio con riga centrale è sofisticato e grafic





