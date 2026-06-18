I taliban creano un clima di terrore in Afghanistan

I taliban hanno arrestato donne che non indossavano correttamente l'hijab e hanno sparato sulla folla che si è radunata per protestare. La situazione è diventata sempre più difficile e la presenza femminile negli spazi pubblici si è ridotta drasticamente.

I taliban hanno creato un clima di terrore in Afghanistan , arrestando donne che non indossavano correttamente l'hijab e sparando sulla folla che si è radunata per protestare.

La situazione è diventata sempre più difficile, con la presenza femminile negli spazi pubblici che si è ridotta drasticamente. Roya, una ragazza che lavora in una clinica privata di Kabul, parla di un vero clima di terrore e di molti posti di blocco con veicoli militari schierati. Tabassum, un'insegnante in una scuola privata di Kabul, racconta di come si è sentita in pericolo mentre andava al lavoro e di come le pressioni e restrizioni stanno logorando la vita delle donne.

Homeira Qaderi, docente universitaria e attivista per i diritti umani, afferma che il clima di paura e repressione creato dai taliban a Herat ha avuto un impatto non solo sulle donne, ma su tutti i cittadini. Maryam Ahmadi, un'altra attivista, dice che le pratiche dei taliban stanno diventando la regola e che è molto pericoloso. La comunità internazionale sembra aver accettato la situazione come una nuova normalità, limitandosi a esprimere preoccupazione e a diffondere dichiarazioni ufficiali senza adottare misure concrete.

La manifestazione del 9 giugno a Herat è stata una delle rare manifestazioni che si sono svolte in Afghanistan, dove i raduni sono vietati. La polizia ha sparato sulla folla, uccidendo due persone. Un ragazzo di 17 anni è morto per le ferite riportate il 15 giugno. La situazione in Afghanistan è diventata sempre più difficile e la comunità internazionale deve prendere misure concrete per aiutare il paese





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Taliban Afghanistan Donne Diritti Umani Manifestazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conto alla Rovescia, la recensione: una bomba, una rapina, Londra, l'AfghanistanFuze - Conto alla Rovescia recensione film 2026 trama e critica del thriller heist movie con Aaron Taylor-Johnson di cosa parla e com'è Fuze analisi del film

Read more »

Militare si ammala di tumore per l'uranio impoverito nelle missioni in Afghanistan e Bosnia: il Ministero dovrà risarcirlo con 70mila euro e due vitaliziTra il 2001 e il 2014 ha preso parte a delle missioni all'estero, in Afghanistan e in Bosnia, vivendo a stretto contatto con l'uranio impoverito, soprattutto nel secondo Paese....

Read more »

Che cosa sta succedendo alle donne di Herat in Afghanistan? Si parla di arresti e protesteDonne accusate di violare il codice di abbigliamento, arresti e proteste: le notizie che arrivano dall'Afghanistan non sono rassicuranti

Read more »

I modelli climatici sotto esame, sugli eventi estremi hanno 4 lacunePrevedono il quadro generale, ma falliscono su numero, durata, estensione e intensità (ANSA)

Read more »