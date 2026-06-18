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I taliban creano un clima di terrore in Afghanistan

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I taliban creano un clima di terrore in Afghanistan
TalibanAfghanistanDonne
📆6/18/2026 10:20 AM
📰Internazionale
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I taliban hanno arrestato donne che non indossavano correttamente l'hijab e hanno sparato sulla folla che si è radunata per protestare. La situazione è diventata sempre più difficile e la presenza femminile negli spazi pubblici si è ridotta drasticamente.

I taliban hanno creato un clima di terrore in Afghanistan , arrestando donne che non indossavano correttamente l'hijab e sparando sulla folla che si è radunata per protestare.

La situazione è diventata sempre più difficile, con la presenza femminile negli spazi pubblici che si è ridotta drasticamente. Roya, una ragazza che lavora in una clinica privata di Kabul, parla di un vero clima di terrore e di molti posti di blocco con veicoli militari schierati. Tabassum, un'insegnante in una scuola privata di Kabul, racconta di come si è sentita in pericolo mentre andava al lavoro e di come le pressioni e restrizioni stanno logorando la vita delle donne.

Homeira Qaderi, docente universitaria e attivista per i diritti umani, afferma che il clima di paura e repressione creato dai taliban a Herat ha avuto un impatto non solo sulle donne, ma su tutti i cittadini. Maryam Ahmadi, un'altra attivista, dice che le pratiche dei taliban stanno diventando la regola e che è molto pericoloso. La comunità internazionale sembra aver accettato la situazione come una nuova normalità, limitandosi a esprimere preoccupazione e a diffondere dichiarazioni ufficiali senza adottare misure concrete.

La manifestazione del 9 giugno a Herat è stata una delle rare manifestazioni che si sono svolte in Afghanistan, dove i raduni sono vietati. La polizia ha sparato sulla folla, uccidendo due persone. Un ragazzo di 17 anni è morto per le ferite riportate il 15 giugno. La situazione in Afghanistan è diventata sempre più difficile e la comunità internazionale deve prendere misure concrete per aiutare il paese

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