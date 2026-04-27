I Titani tornano a vincere dopo 20 anni: la gioia del mister e le sfide del calcio italiano

Il mister della nazionale dei Titani racconta l'emozione della vittoria dopo 20 anni e le sfide organizzative di una squadra di dilettanti. Nel frattempo, il calcio italiano vive un momento complesso, con l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale e le dinamiche di mercato e panchine in Serie A e B.

Mister, sotto la sua guida, i Titani sono tornati a una vittoria che mancava da tempo immemore. Che emozione si prova? L’emozione è stata grandissima.

Siamo riusciti a vincere una partita dopo 20 anni, quindi immaginate la nostra felicità. Rappresentare una nazione intera, per quanto piccola, è una soddisfazione immensa. Ora le aspettative si sono alzate in vista della Nations League nel Gruppo C. Sarà difficile, ma siamo vogliosi di misurarci con realtà più forti. A proposito di nazionali, l’Italia è fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva, fatale la sconfitta ai rigori con la Bosnia.

Lei ha giocato su quel campo poco prima degli Azzurri: lo stadio ha influito? Più che lo stadio in sé, credo abbia inciso l'ambiente. Era uno stadio fatiscente, ma il campo era assolutamente praticabile e non presentava grosse criticità. Il clima però era caldissimo: i tifosi sono molto vicini al rettangolo di gioco, molto presenti, un po' come certi stadi del sud Italia.

Forse questo ha pesato più del terreno di gioco. Resta il fatto che l’Italia avesse tutte le carte in regola per passare il turno, ma sono stati commessi troppi errori. È difficile soprattutto a livello organizzativo. I ragazzi sono quasi tutti dilettanti: lavorano, devono chiedere ferie per gli impegni della nazionale.

In questo il mio team manager fa un lavoro straordinario. Attualmente stiamo puntando tantissimo sui giovani e siamo diventati la seconda nazionale più giovane d’Europa. Anticipare i tempi è fondamentale per costruirci un futuro roseo. Nicola ha segnato tre gol nelle ultime due giornate.

È uno dei due professionisti che abbiamo, insieme a Colombo che gioca a Malta. Nanni è un ragazzo straordinario che sta trovando continuità e spero possa ritagliarsi una carriera in categorie superiori, perché ne ha le qualità. Per noi è un giocatore fondamentale, in costante crescita. Desaparecido Cagliari, Folorunsho: La vittoria con la Cremonese ha ricompattato il gruppo.

Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIA. Editoriale di Enzo Bucchi: L'anno scorso. Quale futuro per Sogliano?

Il ds non ha ancora risposto al Verona e intanto spunta la Lazio. Juventus, Spalletti: Risultato col Milan corretto. Su Conceiçao si può costruire futuro importante. Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio.

Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico. Cagliari, Folorunsho: La vittoria con la Cremonese ha ricompattato il gruppo. Venezia, si dimette il Managing director Tancredi Vitale. La nota del club.

Serie B, lotta salvezza: 6 squadre in 6 punti, playout e retrocessione. Le combinazioni. L'Arezzo torna in B dopo 19 anni. I complimenti della Lega e del presidente Bedin.

Integrazione di organico in Serie C: club di categoria hanno precedenza sulla D. Ma no su Squadre B. Supercoppa Regionale Serie C: la prima partita sarà Arezzo-Vicenza. Riposa il Benevento. Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907.

Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions. Ascolta il podcast di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com





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