I Trend Capelli Inverno 2021-22 da Arvi's Framesi Boutique

Guida completa ai colori capelli invernali 2021-22 con i consigli di Sabrina Arvizzigno. Scopri come scegliere la tinta giusta per la tua carnagione e i tuoi occhi.

La stagione invernale 2021-22 si annuncia come un periodo ricco di sfumature cromatiche complesse e luminosità personalizzate, rompendo con la monotonia tipica dei mesi più freddi. Sabrina Arvizzigno, esperta di Arvi's Framesi Boutique, propone una selezione dettagliata di quattro suggerimenti strategici per definire il look estetico. L'approccio suggerito non segue mode generiche, ma si basa su una lettura attenta delle caratteristiche fisiche uniche di ogni individuo.

Corrispondenza Carnagione e Tonalità

La scelta della tinta deve essere rigorosamente subordinata all'analisi della propria carnagione, evitando generalizzazioni pericolose. Per chi possiede un incarnato olivastra, è tassativamente sconsigliato optare per tutte le sfumature ramate, che rischiano di creare un contrasto sgradevole. Al contrario, chi ha la pelle chiara trae massimo beneficio dai toni caldi, mielati e ramati, che valorizzano la luminosità del volto.

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Un aspetto cruciale da considerare è la predisposizione alle occhiaie e alla tendenza a presentare un incarnato spento. In questi casi specifici, l'uso del castano è fortemente sconsigliato, poiché tende ad accentuare l'affaticamento visivo. La precisione nella selezione cromatica diventa quindi lo strumento principale per rigenerare l'aspetto generale, garantendo un'idoneità perfetta tra il colore dei capelli e le undertone della pelle.

Le Cromie Naturali e i Nuovi Classici

Le cromie di tendenza per l'inverno 2021-22 puntano fermamente sulla naturalezza e sull'eleganza discreta. I biondi non sono più intesi come tonalità fredde o pallide, ma si scaldano significativamente, virando verso toni mielati che conferiscono profondità. Questa evoluzione cromatica permette di mantenere un'aria fresca senza perdere in carattere o intensità visiva durante la stagione invernale.

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Anche la palette dei castani subisce un'importante modifica, introducendo schiariture nocciola che spezzano la rigidità del colore scuro. Il rame, infine, non viene utilizzato in modo invasivo, ma valorizza l'aspetto con un tocco di eleganza e discrezione. L'obiettivo è creare un look armonioso che risulti sofisticato e moderno, evitando eccessi appariscenti a favore di una bellezza naturale e curata nei minimi dettagli.

Contrasto Visivo e Illuminazione del Volto

Esiste un luogo comune diffuso secondo cui illuminare il viso richieda necessariamente di schiarire la chioma, una convinzione che Sabrina Arvizzigno mette in discussione. Per evitare che il volto appiattisca i tratti, a volte è necessario operare il procedimento opposto, scurendo i capelli per creare un contrasto forte con gli occhi. Questa tecnica sfruttà l'opposizione cromatica per dare risalto e definizione allo sguardo.

La strategia inversa permette di donare vivacità e struttura al volto, trasformando una potenziale debolezza visiva in un punto di forza. Non è quindi la luce del colore chiaro a definire l'espressione, ma la potenza del contrasto cromatico generato da tonalità più intense. Questo approccio richiede una comprensione profonda delle dinamiche visive, andando oltre i consigli superficiali spesso diffusi nel settore.

Integrazione con il Colore degli Occhi

La scelta definitiva del colore dei capelli deve sempre considerare il colore degli occhi come elemento determinante della palette. Per chi possiede occhi chiari, turchesi o grigio-verdi, tipici della donna nordica, i capelli devono presentare sfumature perlacee che armonizzano con la delicatezza dello sguardo. Questa abbinamento crea una simbiosi cromatica raffinata e coerente.

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Per gli occhi chiari con ambratura tendente al verde oliva e pagliuzze dorate, si consigliano contrasti di grano, miele e caramello. Queste tonalità calde ed evocative esaltano le iridi complesse, aggiungendo calore all'aspetto generale. Infine, per chi ha occhi castani e nocciola, prerogativa del tipo mediterraneo, le schiariture saranno in linea con il tono del fondo, garantendo una naturalezza impeccabile e un'identità visiva forte.