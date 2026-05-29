I treni potrebbero essere la nuova alternativa ai voli low cost in Europa

La Commissione europea propone di semplificare i collegamenti ferroviari tra Paesi diversi e di creare un'unica interfaccia per la prenotazione dei biglietti. La proposta potrebbe cambiare le abitudini di viaggio in Europa e rendere i treni una valida alternativa ai voli low cost.

La Commissione europea propone di rendere i treni una valida alternativa ai voli low cost per i viaggi in Europa . La proposta prevede di semplificare i collegamenti ferroviari tra Paesi diversi e di creare un'unica interfaccia per la prenotazione dei biglietti.

Tuttavia, la scelta del mezzo non dipende solo dalla sostenibilità, ma anche dalla praticità dell'esperienza. Le imprese ferroviarie temono che un'apertura obbligatoria delle informazioni potrebbe aumentare il costo del viaggio. La vera competitività del treno non dipende solo dalla tecnologia o dalla semplicità dei sistemi di prenotazione, ma anche dalla convenienza rispetto ai voli low cost. La proposta della Commissione europea potrebbe cambiare le abitudini di viaggio in Europa e rendere i treni una valida alternativa ai voli low cost





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Treni Voli Low Cost Europa Commissione Europea Viaggi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Filippine avvia una commissione per indagare sulla "guerra alla droga"La commissione sarà guidata da Raul Pangalangan, un ex giudice della Corte penale internazionale, e avrà il compito di raccogliere prove e documentare le presunte esecuzioni extragiudiziali. La commissione sarà composta da membri esperti in diritti umani, forensi e trauma, e avrà il compito di preparare raccomandazioni e dossier di casi pronti per le agenzie come il ministero della giustizia, la polizia e l'agenzia nazionale di investigazione.

Read more »

Allarme Ebola globale: l'OMS dichiara emergenza internazionale, paesi impongono restrizioni di viaggioL'OMS ha dichiarato l'epidemia di Ebola in Congo un'emergenza sanitaria internazionale. Molti paesi hanno risposto con divieti di ingresso e screening severi per i viaggiatori, cercando di prevenire la diffusione transfrontaliera del ceppo Bundibugyo.

Read more »

I Paesi Bassi inviano un dragamine nel Mediterraneo per possibili operazioni NATO nello Stretto di HormuzIl governo olandese ha annunciato l'invio di un dragamine nel Mar Mediterraneo come parte delle operazioni NATO, pronto per un rapido dispiegamento nello Stretto di Hormuz in caso di missione post-conflitto in Iran. La nave, in partenza a breve, contribuirà al gruppo permanente di contromisure mine della NATO da metà giugno. I ministri della Difesa e degli Esteri hanno confermato i preparativi per un ruolo nella sicurezza delle rotte di navigazione nel Golfo, anche mediante squadre specializzate in ricerca e disinnesco. La NATO sta pre-posizionando supporti logistici nella regione.

Read more »

Primo sì dai Paesi Ue all'uso dei droni per i pesticidiPrimo sì dai Paesi Ue all'uso di droni per l'irrorazione dei pesticidi nei campi. (ANSA)

Read more »