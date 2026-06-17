I vincitori del Premio Letterario Internazionale Mondello

Il Premio Letterario Internazionale Mondello ha assegnato i riconoscimenti a Elena Varvello, Antonella Lattanzi, Tommaso Giagni e Rita Svandrlik per i loro romanzi.

Il Premio Letterario Internazionale Mondello ha assegnato i riconoscimenti a Elena Varvello per La vita sempre, Antonella Lattanzi per Chiara, Tommaso Giagni per La fabbrica dei ciliegi e Rita Svandrlik per Scrivere per esistere.

I vincitori sono stati selezionati da un Comitato di Selezione composto da Viola Ardone, Silvia Avallone, Paolo Giordano e Maria Concetta Di Natale. Le scelte del Comitato premiano romanzi diversi per stili e contenuti, testimoniano la vivacità della narrativa italiana contemporanea. Il Premio è promosso dalla Fondazione Sicilia in collaborazione con la Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, la Fondazione Circolo dei lettori e il Salone Internazionale del Libro di Torino.

La Fondazione Sicilia è presieduta da Maria Concetta Di Natale, mentre il Salone Internazionale del Libro di Torino è diretto da Annalena Benini. La scelta dei vincitori è stata fatta tenendo conto della diversità dei romanzi e della loro capacità di rappresentare la narrativa italiana contemporanea. Il Premio Letterario Internazionale Mondello è un riconoscimento importante per gli scrittori e le scrittrici che si sono distinti per la loro capacità di creare storie interessanti e coinvolgenti.

La Fondazione Sicilia e il Salone Internazionale del Libro di Torino hanno lavorato insieme per promuovere la lettura e la scrittura, e il Premio è stato un modo per riconoscere gli sforzi degli scrittori e delle scrittrici. Il Premio Letterario Internazionale Mondello è un evento importante per la comunità letteraria italiana, e la scelta dei vincitori è stata fatta con cura per assicurare che i riconoscimenti vengano assegnati a chi si è distinto per la sua capacità di creare storie interessanti e coinvolgenti.

La Fondazione Sicilia e il Salone Internazionale del Libro di Torino continueranno a lavorare insieme per promuovere la lettura e la scrittura, e il Premio Letterario Internazionale Mondello sarà un modo per riconoscere gli sforzi degli scrittori e delle scrittrici





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