I Volti della Repubblica: L'Ottantesimo Anniversario della Nazione al Quirinale

Il Quirinale rinnova le celebrazioni per il 2 giugno, sostituendo il tradizionale ricevimento con uno spettacolo pubblico dedicato ai protagonisti della storia repubblicana, dai sanitari agli artisti.

Il Quirinale si prepara a celebrare l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana con un evento senza precedenti, che segna una netta rottura con le consuetudini del passato.

Per quest'anno, il tradizionale brindisi riservato alle alte cariche dello Stato, ai rappresentanti del mondo dell'imprenditoria e alle personalità dello spettacolo, che solitamente si svolge nell'intimità dei giardini presidenziali, lascerà il posto a un'iniziativa molto più inclusiva e aperta. L'evento, intitolato I volti della Repubblica, si terrà nella scenografica Piazza del Quirinale e sarà trasmesso in diretta televisiva a partire dalle ore 21, raggiungendo contemporaneamente i cittadini attraverso i maxischermi allestiti in circa venti città italiane.

Questa scelta riflette la volontà del Presidente della Repubblica di rendere l'anniversario un momento di condivisione collettiva, portando l'istituzione più alta dello Stato a contatto diretto con la popolazione. Il cuore della serata sarà un percorso narrativo concepito come un grande album della storia repubblicana, un'immagine evocata dal Capo dello Stato nel suo ultimo discorso di fine anno. Questo album simbolico ripercorrerà i momenti salienti di otto decenni di vita democratica, alternando riflessioni solenni a momenti di leggerezza.

Tra le prime a prendere la parola sarà la regista Paola Cortellesi, a testimonianza dell'importanza della cultura cinematografica contemporanea. Un capitolo fondamentale e profondamente commovente sarà dedicato alla tragedia della pandemia, rendendo un omaggio solenne al personale sanitario. Il Presidente Mattarella ha recentemente ricordato gli sforzi eroici di medici e infermieri, definendo l'emergenza come un periodo di sacrifici immani e vittime numerose, contrastando fermamente coloro che oggi tentano di sminuire quell'evento drammatico paragonandolo a una semplice influenza.

La celebrazione vuole quindi essere un atto di gratitudine verso chi ha servito il Paese nel momento del bisogno. La dimensione artistica e letteraria sarà centrale nel programma della serata. Verranno letti passaggi significativi di autori che hanno segnato la cultura italiana, come Italo Calvino e Rocco Scotellaro, oltre a testi originali scritti appositamente per l'occasione dallo scrittore Maurizio De Giovanni, che saranno interpretati dalla voce narrante di Francesco Pannofino.

La memoria storica sarà onorata anche attraverso la lettura di alcune lettere scritte da Aldo Moro durante i suoi tragici cinquantacinque giorni di prigionia, sottolineando il legame indissolubile tra l'istituzione e chi ha pagato con la vita per servire lo Stato. Il cast di attori coinvolti è di altissimo livello, con la partecipazione di nomi come Massimo Popolizio, Luca Zingaretti, Carlo Verdone, Flavio Insinna, Cesare Bocci, Carolina Crescentini, Cristiana Capotondi e Miriam Leone, garantendo un equilibrio tra drammaturgia e sketch più leggeri.

L'aspetto musicale sarà altrettanto prestigioso, con il contributo della Siae come sponsor principale. La colonna sonora dell'evento sarà scandita dai successi dei decenni passati, con l'accompagnamento della tromba di Paolo Fresu e del pianoforte di Danilo Rea. La serata vedrà inoltre la partecipazione della mezzosoprano Cecilia Bartoli e del maestro Leonardo De Amicis, alla guida dell'orchestra dei giovani dei conservatori nazionali.

Non mancheranno gli omaggi al mondo dello sport, con una menzione speciale per campioni come Abdon Pamich, esule istriano e medagliato olimpico, simbolo di resilienza e orgoglio nazionale. In totale, circa 2700 ospiti potranno assistere all'evento in piazza, con una priorità di accesso concessa ad associazioni di volontariato, atleti e persone con disabilità, confermando la svolta sociale della celebrazione.

Il programma complessivo dei festeggiamenti includerà inoltre l'apertura dei giardini alle categorie fragili la mattina del primo giugno, il consueto concerto per il corpo diplomatico nel pomeriggio e la parata militare ai Fori Imperiali la mattina del 2 giugno, concludendo l'intera ricorrenza con il grande spettacolo serale





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