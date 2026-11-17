Cognitive sciegnsist Kristina Klingberg and Anna Wikforss warn that AI erodes critical thinking and autonomy, urging a balance between tool use and human effort for a fulfilling democratic life.

Due ricercatrici svedesi, la scienziata cognitiva Kristina Klingberg e la filosofa Anna Wikforss, hanno lanciato un avvertimento urgente sull'uso dell' intelligenza artificiale nella vita quotidiana e nel contesto educativo. La loro analisi, pubblicata di recente da Internazionale, sposta il focus dai tipici timori tecnici o economici della società verso un'indagine più profonda sugli effetti cognitivi che l'automazione sta producendo sulla mente umana. Secondo le autrici, il vero pericolo non risiede tanto in uno scenario fantascientifico di ribellione delle macchine, quanto nella progressiva perdita delle capacità mentali fondamentali che rendono gli esseri umani capaci di imparare, comprendere e partecipare attivamente alla vita democratica.

L'impatto cognitivo dell'automazione mentale

Il meccanismo centrale evidenziato da Kristina Klingberg e Anna Wikforss riguarda il modo in cui l'intelligenza artificiale sta modificando le operazioni basilari attraverso cui costruiamo la conoscenza. Tradizionalmente, l'apprendimento umano si basa su una serie di passaggi attivi che includono la reperizione di informazioni, la loro analisi critica e la successiva elaborazione in forme comprensibili. L'IA, offrendo un'accelerazione immediata e la sostituzione di queste azioni, elimina i processi cognitivi che sono essenziali per fissare i concetti nella memoria a lungo termine. Questo passaggio da un'attività cognitiva attiva a una passiva crea un vuoto nelle competenze necessarie per comprendere a fondo i dati e per prendere decisioni informate.

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Perdita di autonomia e pensiero critico

Le due esperte sottolineano come la delega delle funzioni cognitive all'algoritmo comprometta direttamente la capacità di esercitare il pensiero critico. Ogni processo decisionale valido richiede una serie di tentativi ed errori, un percorso attraverso il quale l'individuo riflette sui propri obiettivi, modella le proprie motivazioni e, di conseguenza, cambia se stesso. Quando queste operazioni vengono rimpiazzate da risposte pre-generate e immediate, si perde la possibilità di costruire una comprensione profonda e autonoma. La mancanza di questo sforzo mentale impedisce non solo l'apprendimento continuo, ma anche la formazione di una cittadinanza consapevole e critica, base indispensabile per il funzionamento di una democrazia solida.

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Una visione non demonizzante ma equilibrata

Klingberg e Wikforss non propongono un rifiuto totale della tecnologia, ma invitano a una consapevolezza radicale sui costi nascosti della comodità mentale. Sostengono che la felicità e la realizzazione personale siano strettamente legate alla capacità di affrontare sfide intellettuali e di esercitare la propria agency. Continuare a compiere sforzi cognitivi è essenziale per mantenere l'equilibrio psicologico e sociale. L'obiettivo è integrare l'IA come strumento senza permettere che diventi il pilastro esclusivo su cui poggiano la formazione intellettuale e la capacità di interpretare la realtà, preservando così lo spazio necessario per la riflessione umana e la crescita personale.