IAEA: Grossi esorta l'Iran a riprendere le ispezioni nei siti bombardati

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha chiesto all'Iran di riallacciare i rapporti per consentire ispezioni complete nei siti nucleari colpiti da Stati Uniti e Israele. Gli Usa e gli alleati europei spingono per una risoluzione al Consiglio dei governatori che imponga a Teheran di fornire informazioni senza ritardi sull'uranio arricchito e sulle strutture bombardate. L'Iran respinge l'iniziativa, accusando il Consiglio di voler sollevare gli autori degli attacchi dalle loro responsabilità.

Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( AIEA ), Rafael Grossi , ha esortato l' Iran a ripristinare la cooperazione con l'agenzia per consentire la ripresa delle ispezioni nei siti nucleari colpiti da bombardamenti statunitensi e israeliani circa un anno fa.

La richiesta è stata avanzata durante la riunione trimestrale del Consiglio dei governatori dell'AIEA a Vienna, mentre gli Stati Uniti, sostenuti da Regno Unito, Francia e Germania, spingono per l'approvazione di una risoluzione che obblighi Teheran a fornire informazioni precise sulle strutture bombardate e sul materiale nucleare, in particolare l'uranio arricchito fino al 60%, senza ulteriori ritardi. L'Iran, che ha definito la bozza di risoluzione un tentativo di strumentalizzare il Consiglio per scaricare le responsabilità sugli attacchi, ha storicamente risposto a decisioni simili con un aumento delle attività nucleari o con una riduzione della collaborazione con l'AIEA.

La situazione rimane tesa, con scambi militari recenti tra Israele e Iran e l'ex presidente Trump che ha dichiarato che gli ultimi attacchi non avranno impatto sui negoziati nucleari





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