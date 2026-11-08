Ian Gillan operato con successo, i Deep Purple rimandano il tour europeo

Il frontman dei Deep Purple è stato operato d'urgenza. Ian Gillan conferma l'intervento riuscito ma il tour europeo è rinviato. Scopri i dettagli.

Il frontman storico dei Deep Purple, Ian Gillan, ha subito un intervento chirurgico d'urgenza che ha costretto la storica band britannica a interrompere momentaneamente il proprio tour europeo. L'artista, noto per la sua lunga carriera e per aver cantato brani leggendari del rock come Smoke on the Water, ha 81 anni e ha condiviso con i propri fan un messaggio di rassicurazione riguardante il buon esito della procedura medica a cui ha dovuto sottoporsi.

Conferma dell'Intervento Chirurgico

Ian Gillan ha ufficialmente rotto il silenzio sulle proprie condizioni di salute pubblicando un comunicato sui social network, dichiarando esplicitamente che la procedura medica è stata un successo. L'artista ha scritto che è stato sottoposto a un'intervento riuscito e che ora è necessario dedicarsi interamente al riposo per completare il percorso di recupero. Il cantante ha specificato che l'obiettivo principale è assicurarsi di trovarsi nelle migliori condizioni fisiche possibili prima di poter tornare a svolgere la propria attività lavorativa sul palco.

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Gli anziani musicisti hanno espresso gratitudine verso i sostenitori per la pazienza dimostrata e si sono scusati per i disagi causati dall'improvvisa cancellazione delle date. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause mediche che hanno reso necessario il ricovero urgente, né si conoscono le tempistiche esatte per il ritorno alla normalità. La band ha mantenuto un riserbo completo sulla natura precisa dell'operazione e sulla diagnosi sottostante.

Impatto sul Tour e Cancellazioni

Le prime indicazioni di un problema di salute erano emerse il 31 ottobre, quando i Deep Purple avevano annunciato la cancellazione delle date programmate a Lipsia e ad Amburgo. Inizialmente, la decisione sembrava limitata a soli due concerti, ma la necessità di permettere a Ian Gillan di recuperare completamente ha portato all'annullamento del resto della tournée europea prevista per il mese di novembre. La salute del frontman è quindi diventata il fattore decisivo per l'intera programmazione europea del gruppo.

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Nonostante l'interruzione europea, le date previste in America Latina restano confermate nel calendario ufficiale. La partenza per il continente americano è prevista per il mese di dicembre, ma la band ha precisato che eventuali modifiche a questa fase del tour dipenderanno esclusivamente dall'evoluzione delle condizioni di salute di Ian Gillan. I fan che avevano acquireto i biglietti per l'America Latina dovrebbero quindi attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Context Sanitario e Progetti Futuri

Questo evento arriva in un momento in cui Ian Gillan aveva già parlato apertamente delle proprie difficoltà fisiche legate all'età. Nel novembre 2025, durante un'intervista alla rivista musicale Uncut, il cantante aveva rivelato di aver conservato soltanto il 30% della propria capacità visiva. aveva dichiarato che tale condizione non sarebbe migliorata nel tempo, alimentando le ipotesi di un possibile addio alle scene. Tuttavia, aveva fermamente respinto queste voci, spiegando di non vedere come la vista potesse impedire il canto.

Nonostante le precedenti dichiarazioni sulla visione, Ian Gillan aveva chiarito di voler continuare a esibirsi finché ne avesse avuto la forza fisica. La band è attualmente impegnata in un programma di concerti che prevede date programmate fino al giugno 2027. Il ritorno definitivo sul palco di Gillan dipenderà ora esclusivamente dai tempi della convalescenza e dalla risposta del suo corpo al riposo impostogli dai medici. La comunità dei fan rimane in attesa di aggiornamenti concreti.

Prospettive per la Carriera

La salute di Ian Gillan rappresenta un punto cruciale per il futuro immediato dei Deep Purple. Il musicista resta uno dei simboli viventi della storia del rock britannico e la sua presenza è indispensabile per la band. La gestione della convalescenza sarà attentamente monitorata per determinare se sarà possibile mantenere la programmazione internazionale o se sarà necessario un rallentamento ulteriore. L'interesse del pubblico e dei media è altamente concentrato su questo aspetto.

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La situazione attuale evidenzia la vulnerabilità degli artisti storici che continuano a performare a un ritmo intenso. La decisione di rimandare il tour europeo dimostra la priorità data alla salute del frontman rispetto alle scadenze commerciali. I prossimi sviluppi riguarderanno quindi le strategie della band per adattarsi alle nuove necessità fisiche di Ian Gillan, garantendo al contempo la sicurezza dell'artista durante i prossimi anni di attività.