Iannone ed Elodie tornano insieme: serata in discoteca e possibili nozze all'orizzonte

Dopo mesi di tensione, il calciatore Andrea Iannone e la cantante Elodie sembrano aver risolto i loro problemi e sono tornati a trascorrere del tempo insieme. I due si sono incontrati casualmente in una discoteca di Milano e hanno passato una serata distesa e tranquilla. Secondo il settimanale, le tensioni pregresse tra i due sono svanite e ora si mostrano spesso insieme sui social. Inoltre, si vocifera che Elodie abbia presentato la sua compagna alla propria famiglia e che ci potrebbe essere un possibile matrimonio all'orizzonte. Amici di entrambi confermano che Iannone e Elodie si sono lasciati alle spalle i fantasmi del passato e sono totalmente immersi nelle loro rispettive relazioni.

Dopo mesi di tensione, sembra che la relazione tra il calciatore Andrea Iannone e la cantante Elodie sia tornata alla normalità. I due si sono incontrati casualmente in una discoteca di Milano e hanno trascorso la serata insieme, dimostrando di aver superato i vecchi rancori.

Secondo il settimanale, le tensioni pregresse tra i due sono svanite e ora si mostrano spesso insieme sui social. Inoltre, si vocifera che Elodie abbia presentato la sua compagna alla propria famiglia e che ci potrebbe essere un possibile matrimonio all'orizzonte, dopo una foto postata su Instagram che li ritrae in visita a una location per matrimoni in provincia di Como.

Amici di entrambi confermano che Iannone e Elodie si sono lasciati alle spalle i fantasmi del passato e sono totalmente immersi nelle loro rispettive relazioni. In altre notizie, Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di U&D, ha sposato il calciatore Luca Moro con una romantica proposta in riva al mare. Intanto, il caldo record sta per arrivare in Italia, con temperature fino a 39 gradi e notti tropicali.

Le città più a rischio sono state identificate e i giorni peggiori saranno comunicati presto. Infine, Sophie Codegoni ha mostrato la sua nuova casa a Milano su Instagram, con un soggiorno total white, un bagno effetto marmo e una tenera cameretta per la piccola Celine





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