Il sospetto Giovanni Iannuzzi e la madre della bambina Beatrice, scomparsa a febbraio, sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte. Dopo settimane di silenzio, i legali hanno avuto un incontro in carcere di Ivrea dove l'assistito ha fornito spiegazioni. L'acquisizione di prove mediche e la definizione del procedimento giudiziario resta in attesa di ulteriori chiarimenti.

Nel marzo 2026 la polizia di Imperia ha internato i genitori di Beatrice, una bambina di due anni scomparsa il 9 febbraio nella casa di Montenero.

Ciascuno di loro è stato accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte, ipotesi che il ministero procura ha riportato all'attenzione del giudice sulla base di una serie di indizi medico‑legali. Il sospetto principale è la figura di Giovanni Iannuzzi, 42 anni, che si trovava nella casa di Perinaldo dove la bambina avrebbe trascorso la notte prima del decesso. La madre, Emanuela Aiello, è stata arrestata nello stesso momento e mantenuta in isolamento fino a oggi.

Il 3 giugno scorso Iannuzzi è comparso davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia del cui sipario spienze il diritto al silenzio non è stato ammesso. Dopo aver dichiarato la propria estraneità ai fatti, ha scelto di rimanere in silenzio durante i depositi segreti, attise la procedura cautelare. Ora, dopo settimane di silenzio, i legali Cristian Urbini e Maria Gioffré si sono presentati nel carcere di Ivrea per un incontro di cinque ore.

L'assistito ha dato le sue spiegazioni, recapitulando i dettagli del suo percorso e il fatto che nessun episodio di violenza incriminabile è stato verificato. La casa circondariale, situata a due chilometri dal parco di montenero, ha aperto il suo interno per permettere un dialogo diretto tra difesa e detenuto. L'interrogatorio ha avuto un tono di collaborazione, ma la linea difensiva resta, al momento, unicheha.

Casa determinata dal gip Massimiliano Botti, l'udienza è stata segnata per il 8 luglio, quando il giudice dovrà decidere sulla misura cautelare, collegata al colloquio prolungato e all'affermazione che i sospetti restano sullo stesso piano. L'organizzazione giudiziaria ha individuato un quadro indiziario particolarmente delicato, dove la seneta si intreccia con un possibile contesto di maltrattamenti prolungati.

Gli attori del Caso non sono ancora stati esultati: l'analisi dei dati medici resta in sospeso, mentre la narrativa degli indagati ha rivelato una serie di discrepanze che potrebbero alterare l'intera interpretazione degli eventi. In attesa di una sentenza, la stessa comunità di Imperia si trova in tremore, perché il grande gesto di una vittima d'atteso.

Il tribunale, però, ha sembrato più decidere in favore di una dinamica giudiziaria equa, dalla ricerca della verità che attraversa le ramificazioni di una tragedia





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