IATA: Solo il 50% dei rapporti su incidenti aerei pubblicato, sicurezza a rischio globale

Mark Searle di IATA denuncia a Montreal che solo la metà degli incidenti aerei genera rapporti finali. Critica la mancanza di dati per migliorare la sicurezza dei voli commerciali internazionali.

Un deficit strutturale nella pubblicazione dei rapporti finali sugli incidenti aerei sta compromettendo la sicurezza globale del trasporto passeggeri. Questo allarme è stato lanciato a Montreal il 12 novembre durante il vertice sulla sicurezza dell'aviazione internazionale, evidenziando come la mancanza di dati aggiornati impedisca di formulare raccomandazioni efficaci per il futuro.

La crisi dei rapporti di sicurezza

Solo circa il cinquanta percento degli incidenti aerei indagati secondo le norme internazionali vede la pubblicazione del rapporto finale. Questa percentuale statica rimane invariata nonostante i ripetuti appelli delle associazioni di categoria per migliorare la trasparenza e la tempestività nelle comunicazioni degli enti nazionali competenti.

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Mark Searle, direttore globale per la sicurezza presso l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, ha espresso chiara insoddisfazione per l'attuale stato delle cose. Ha dichiarato di non considerare accettabile una copertura del cinquanta percento e ha sottolineato l'assenza di una traiettoria di progresso verso un miglioramento sostanziale della situazione attuale.

L'IATA, associazione che riunisce le compagnie aeree commerciali di tutto il mondo, ha evidenziato come questa lacuna informativa ostacoli il progresso tecnico. Searle ha ammesso di aver atteso maggiori sforzi da parte degli enti preposti, ma ha rilevato che l'industria continua a oscillare intorno alla stessa soglia critica senza evoluzioni significative.

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Casi emblematici e ritardi procedurali

Il caso dello schianto del Boeing 787 della Air India nel giugno 2025 ad Ahmedabad, in India, illustra la complessità dei ritardi. L'aereo diretto all'aeroporto di Gatwick a Londra si è schiantato durante il decollo, causando la morte di 260 persone. La pubblicazione del rapporto finale rimane incerta, con una bozza prevista per ottobre ma ancora non approvata.

Prima dell'approvazione, il rapporto deve essere circolato ai paesi partecipanti per raccogliere commenti. Le regole internazionali, note come Allegato 13, prevedono generalmente che i rapporti finali siano completati entro un anno dall'incidente. Tuttavia, le procedure reali spesso superano ampiamente queste scadenze standard.

Un altro caso significativo riguarda l'attentato in cabina di pilotaggio a bordo di un volo flydubai il 30 settembre. L'indagine è stata avviata dall'Arabia Saudita secondo le norme internazionali. Non è chiaro se il governo saudita o il Centro Nazionale per la Sicurezza dei Trasporti produrranno un rapporto preliminare, solitamente pubblicato a trenta giorni dall'incidente.

Ostacoli tecnici e sensibilità politiche

Hassan Shahidi, presidente e amministratore delegato della Flight Safety Foundation, organizzatore della conferenza, ha confermato le difficoltà nel convincere tutti i paesi a produrre rapporti tempestivi. La causa principale risiede spesso nella mancanza di personale tecnico specializzato negli enti investigatori nazionali.

Inoltre, alcune indagini sono ritardate da questioni di sensibilità politica, specialmente quando coinvolgono abbatimenti intenzionali sospetti. Shahidi ha ammesso che ottenere cooperazione globale rimane una sfida complessa per gli enti di sicurezza aerea che operano sotto standard internazionali rigidi.

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La produzione tempestiva di questi documenti è cruciale per prevenire incidenti simili in futuro. Searle ha ribadito che solo analizzando i dati completi è possibile sviluppare raccomandazioni di sicurezza efficaci che proteggano i passeggeri e migliorino gli standard operativi globali nel lungo periodo.

Prospettive future per il settore

Il vertice di Montreal ha sottolineato la necessità di un cambiamento culturale negli enti nazionali di indagine. Senza una maggiore pressione da parte delle associazioni di settore come l'IATA, il tasso di pubblicazione del cinquanta percento rischia di diventare la nuova norma invece di un'eccezione superabile.

Le agenzie nazionali di tutto il mondo sono sotto esame per la loro lentezza nell'elaborare conclusioni tecniche. Il settore richiede un impegno più deciso per trasformare i dati grezzi degli incidenti in strumenti attivi di prevenzione, evitando che la sicurezza rimanga un obiettivo indefinito anziché un risultato misurabile.

La comunità internazionale dell'aviazione deve affrontare questa sfida urgente per mantenere la fiducia del pubblico. La mancanza di trasparenza non è solo un problema burocratico, ma una falla critica nella catena di sicurezza globale che richiede interventi immediati e coordinati.