Icada sub: le zarazem vengonoposate alle mani della polizia e degli investigatori. Momenti d'impatto sulleauthorizzazioni, meteo e modalità di immersione

I cadaveri dei sette sub italiani hanno ormai fatto notizia. I sommozzatori hanno recuperato i corpi nella Grotta degli Squali, vicino alle Maldive, a seguito del disastro che ha causato la morte di sette persone. Ora si valuta cosa sia realmente successo in quella grotta abitata e la dinamica dei fatti per ricostruire minuto per minuto gli ultimi istanti dell'immersione che ha costato le vite a Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Addenino, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. La procuratore di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo contro ignoti. Alla luce di queste notizie, le isole possono essere le ultime a risolvere di volta in volta quale potrebbe essere l'origine delle morti e quale la migliore strategia per evitare simili tragedie in futuro.

Recuperati tutti i cadaveri dei sub italiani morti alle Maldive , ora si cerca di capire cosa sia davvero successo negli abissi di un mare paradisiaco che si è trasformato in un inferno.

Decisive saranno le Maldive, il sub finlandese che ha recuperato i corpi: 'Non ci sono correnti nella grotta, impossibile essere risucchiati'. Cosa è successo indossate dai sommozzatori, secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbero ora nelle mani della polizia maldiviana e degli investigatori italiani, che puntano a ricostruire minuto per minuto gli ultimi istanti dell’immersione estrema costata la vita a Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo contro ignoti, mentre alle Maldive proseguono gli accertamenti sulle autorizzazioni, sulle condizioni meteo e soprattutto sulle modalità con cui il gruppo si è immerso nella cosiddetta 'Grotta degli Squali', un sistema di cavità sommerse che si dezvolta oltre i 60 metri di profondità nell'atollo di Vaavu





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