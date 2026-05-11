Icardi, l'attaccante dell'Inter, vince il suo quarto campionato consecutivo e prende la rivincita dopo essere stato criticato da stampa e media.

Icardi, uno dei migliori bomber della Turchia, ha vinto il suo quarto campionato consecutivo dopo aver sconfitto l'Antalyaspor nella 33ª giornata di Super Lig. Tuttavia, il suo contratto con la società scatta il 30 giugno e si sta avvicinando all'addio come free agent. Icardi ha preso la rivincita dopo essere stato criticato da stampa e media dopo una grave lesione e ha dovuto affrontare una disputa legale riguardo presunti maltrattamenti nei confronti di uno dei suoi figli.

Icardi , l'attaccante dell'Inter, ha vinto il suo quarto campionato consecutivo dopo aver sconfitto l' Antalyaspor . Tuttavia, il suo contratto con la società scatta il 30 giugno e si sta avvicinando all'addio come free agent.

Icardi ha preso la rivincita dopo essere stato criticato da stampa e media dopo una grave lesione. Inoltre, ha dovuto affrontare una disputa legale riguardo presunti maltrattamenti nei confronti di uno dei suoi figli. Icardi ha voluto spiegare pubblicamente il suo amore per le sue figlie e la sua forza più grande, che sono state sempre con lui durante le sue lotte





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