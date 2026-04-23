Icaro: la cantina romana che sfida il mercato con il vino naturale accessibile

La storia di quattro amici romani che hanno trasformato la loro passione per il vino naturale in un progetto vinicolo ambizioso, puntando sulla qualità, l'accessibilità e il rispetto del territorio dei Castelli Romani.

C'è un momento nella vita di certi appassionati di vino in cui l'amore per il bicchiere smette di essere una questione privata e diventa progetto collettivo.

Per Gianmarco Diorio, Rocco Caroselli, Luca Di Marzio e Fabio Gentile quel momento è arrivato nel 2019, quando i quattro amici romani hanno deciso di trasformare una passione condivisa in cantina. Nessuno di loro veniva dal mondo dell'enologia: niente nonni vignaioli, nessuna proprietà di famiglia ereditata tra i filari. Gianmarco, Fabio e Luca si conoscevano dai tempi di Birra del Borgo, storico birrificio laziale, dove il movimento del vino naturale cominciava a fare rumore.

Rocco lavorava nel settore bevande, in un locale della capitale. La birra li aveva uniti. Il vino, in particolare quello dei Castelli Romani, li ha portati a osare. Il nome del progetto — Icaro — non è casuale.

È l'acronimo di 'I CAstelli ROmani', ma porta con sé anche tutto il peso mitologico del giovane che sfida il cielo.

«Eravamo partiti senza vigna, senza soldi, senza enologi, senza il nonno che faceva il vino», racconta Diorio. Il rischio era reale e consapevole. Come Icaro, appunto: destinato a volare comunque, anche sapendo che il sole può sciogliere le ali. I Castelli Romani sono, enologicamente parlando, un caso curioso: un territorio vulcanico straordinario, suoli ricchi di tufo e pozzolana, clima favorevole, vicinanza con una metropoli affamata come Roma.

Eppure per decenni l'area è stata sinonimo di vino da osteria nel senso peggiore del termine: quantità a scapito della qualità, bottiglie pesanti di solfiti, nomi che ai sommelier più esigenti facevano alzare un sopracciglio.

«Quando vai in trattoria, ti bevi spesso uno sfuso dei Castelli», spiega Diorio. «Noi non ci siamo mai trovati bene con questi vini. Abbiamo visto un gap: si può inserire anche qualcosa di maggiore qualità in questi contesti semplici». L'idea alla base di Icaro è semplice ma ambiziosa: fare vino naturale senza farne un prodotto d'élite.

Un vino buono da osteria, sano, comprensibile, accessibile. Non solo nel gusto ma anche nel prezzo — sotto i dieci euro a bottiglia, una scelta mantenuta nel tempo con convinzione.

«Il vino naturale rischia di essere inquadrato come una nicchia, sia per i prezzi sia per la difficoltà di beva», dice Diorio. «Noi vogliamo lavorare sulla comprensibilità e sull'accessibilità». Il primo anno, nel 2019, i quattro comprano l'uva da terzi.

Poi arriva la vigna in affitto a Velletri — una trentina di ettari curati con metodo biologico da Paola ed Egidio, una coppia di contadini che ha convertito i propri filari al naturale decenni fa — e una micro cantina nel cuore di Genzano, poco più di un garage. Lì dentro, con temperature da forgia d'estate e passione da vendere in tutte le stagioni, nasce il primo vino. Le prime mille bottiglie della vendemmia 2020 esauriscono in una settimana.

Un piccolo miracolo reso possibile anche da un crowdfunding iniziale — amici, ristoratori, appassionati — che aveva finanziato l'avvio del progetto. Oggi Icaro supera le trentamila bottiglie l'anno, ha una nuova cantina più grande a Velletri e tre ettari di vigna in affitto con piante impiantate dagli anni Settanta. Una crescita lenta, costruita reinvestendo utili senza svendere l'anima del progetto.

La filosofia produttiva è quella del minimo intervento: vendemmia a mano in cassette da venti chili, fermentazione spontanea in contenitori di vetroresina, acciaio o anfore da 800 litri. Niente filtrazione, niente chiarifica, niente controllo della temperatura. Una piccola quantità simbolica di solfiti prima dell'imbottigliamento, rispettando i cicli lunari per travasi e bottiglia. In vigna, trattamenti omeopatici come propoli e melassa, rame, zolfo e zeolite.

Zero diserbanti, zero fitofarmaci. Icaro produce quattro etichette, e la scelta di non espandere il catalogo è filosofica quanto pratica. Il vino più iconico si chiama Nemico — un gioco di parole con il lago di Nemi — ed è un bianco da Malvasia di Candia e Trebbiano, definito in etichetta 'bianco vulcanico'. C'è poi Operaio, il rosso 'popolare' prodotto in una versione fresca e croccante





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vino Naturale Castelli Romani Icaro Gianmarco Diorio Vino Accessibile Enologia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Palestre scolastiche, due Municipi bloccano tutto: 25mila sportivi romani restano nell'incertezzaIl nuovo regolamento prevede che tutti i municipi pubblichino il bando sulle palestre scolastiche. Il VI e il IV non hanno provveduto, mettendo a rischio...

Read more »

'Eravamo 4 amici...ai Castelli Romani”: la cantina neonata che già esporta vini in tutto il mondoLa storia di Icaro, fondata Gianmarco Diorio, Rocco Caroselli, Luca Di Marzio e Fabio Gentile. Nessuno di loro veniva dal mondo dell'enologia: niente nonni vig…

Read more »

La guerra svuota le tasche dei romani: casa, utenze e carburanti dimezzano il potere d'acquisto delle famiglieSecondo l'analisi della Cgil di Roma e Lazio nel 2026 il costo del gasolio è aumentato del +28%

Read more »

Rock per un Bambino: da Le Vibrazioni a Amedeo Minghi, passando per Leo Gassmann, Eddie Brook e YariLa musica che cura, che unisce, che trasforma il dolore in speranza. Ai Castelli Romani torna...

Read more »

Andar per castelli a Bressanone e dintorniL'ANGOLO DEI BLOGGER. Un itinerario nelle fortezze più affascinanti: dalla Hofburg al Forte di Fortezza, fino ai castelli Rodengo, Velturno e Branzoll

Read more »

Icaro: quattro amici romani sfidano la tradizione vinicola dei Castelli RomaniLa storia di quattro amici che, partendo da zero e senza esperienza nel settore, hanno deciso di creare una cantina nei Castelli Romani, puntando sulla qualità e sul vino naturale per dare voce a un territorio con un grande potenziale.

Read more »