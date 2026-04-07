Ictus e Peso: Prevenire i Rischi Iniziando da Giovani

L'obesità e il sovrappeso rappresentano importanti fattori di rischio per l'ictus, soprattutto nei giovani. Questo articolo evidenzia l'importanza della prevenzione precoce, sottolineando l'impatto del peso sulla salute del cervello e le conseguenze cliniche ed economiche dell'obesità. Vengono fornite indicazioni su come agire per ridurre il rischio, promuovendo stili di vita sani e valutando i parametri metabolici.

Fumo, ipertensione, colesterolo LDL, diabete. Quando si pensa ai fattori di rischio cardiovascolare e al pericolo di ictus, spesso si trascura l'impatto del peso sulla salute del cervello. Fin da giovani, si tende a sottovalutare una situazione che può rivelarsi drammaticamente pericolosa per la circolazione cerebrale, e avere parametri fuori norma rappresenta un fattore di rischio da non sottovalutare.

La scienza è chiara: l'aumento dell'Indice di Massa Corporea (BMI) si associa a un incremento progressivo del rischio di ictus ischemico e, più in generale, di patologie cardiovascolari. L'obesità, in particolare, aumenta i pericoli rispetto a persone normopeso, anche indipendentemente da altri fattori di rischio cardiovascolare. Essere in sovrappeso o obesi in giovane età (tra i 20 e i 40 anni) comporta un rischio aumentato di oltre 1,8 volte rispetto a coetanei con peso nella norma. Studi suggeriscono che l'obesità in adolescenza può essere associata a un rischio fino a 2-3 volte maggiore di ictus prima dei 50 anni. Questi risultati sottolineano l'importanza di iniziare precocemente la prevenzione dei fattori di rischio, non solo negli adulti e negli anziani, ma già in adolescenza.\Secondo stime epidemiologiche internazionali, circa il 10-15% dei casi di ictus ischemico può essere attribuito all'eccesso di peso corporeo. In caso di ictus, il tempo è un fattore critico: riconoscere i segnali precoci e agire tempestivamente può fare la differenza tra il recupero e danni neurologici permanenti. La finestra terapeutica per un trattamento efficace è ristretta, quindi è fondamentale sensibilizzare la popolazione sull'importanza di chiamare subito i soccorsi in caso di sospetto ictus. Tuttavia, la prevenzione non deve essere rimandata: agire precocemente, soprattutto nei giovani, può modificare la traiettoria del rischio. La necessità di intervenire sul rischio del sovrappeso, senza aspettare che i danni dell'obesità e del metabolismo siano consolidati, è ribadita dagli esperti dell'Endocrine Society. Un documento pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, coordinato da Ranganath Muniyappa, del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases di Bethesda, conferma questa urgenza.\I numeri parlano chiaro: in Italia si registrano circa 120.000 nuovi casi di ictus ogni anno, e i chili di troppo potrebbero essere collegati a circa 15.000 eventi. A.L.I.Ce. Italia Odv (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) sottolinea l'importanza di questa problematica, nell'ambito dell'iniziativa “Aprile Mese della Prevenzione dell’Ictus Cerebrale”. Danilo Toni, Direttore dell'Unità Trattamento Neurovascolare del Policlinico Umberto I di Roma e Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico di A.L.I.Ce. Italia Odv, afferma che l'obesità è un fattore di rischio importante e modificabile per l'ictus cerebrale, che colpisce anche le fasce giovanili. Intervenire con prevenzione e stili di vita sani può ridurre significativamente l'incidenza della patologia nella popolazione. L'obesità ha anche un forte impatto economico: in Italia, i costi complessivi superano i 13 miliardi di euro all'anno, tra spese dirette (ricoveri, visite, farmaci) e indirette (perdita di produttività lavorativa). Le complicanze cardio-cerebrovascolari, tra cui l'ictus, generano oltre 2 miliardi di euro di spesa sanitaria diretta all'anno, senza considerare i costi di riabilitazione, assistenza a lungo termine e disabilità post-ictus. La prevenzione nei giovani è fondamentale. Le linee guida raccomandano la valutazione del BMI e dei fattori metabolici come parte integrante dello screening e della prevenzione. In base a questi parametri, è possibile avviare una riduzione del peso graduale e sostenibile per ridurre il rischio di recidive e complicanze





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