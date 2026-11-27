L'ex agente Sisde Claudio Martufi sarebbe il telefonista anonimo che chiamò la famiglia Orlandi nel 1983. Ecco i dettagli sulla scoperta e le reazioni dell'inchiesta.

La voce di chi contattò la famiglia Orlandi nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuela nel 1983 potrebbe appartenere a Claudio Martufi. Questa identificazione, resa nota dalla trasmissione televisiva Chi l'ha visto, indica che l'ex agente del SISDE era uno dei primi a entrare nell'abitazione della giovane romana dopo l'accaduto.

Rivelazione sul telefonista anonimo nel caso Orlandi

Se confermata, questa scoperta rappresenterebbe un momento cruciale per uno dei misteri irrisolti più complessi della cronaca italiana. La famiglia Orlandi ha espresso preoccupazione, definendo gravissimo che una voce appartenuta agli apparati dello Stato fosse coinvolta nelle comunicazioni con i parenti della ragazza.

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La luce su questa vicenda è stata fatta emergere da indagini condotte nel 2024. Gli inquirenti, durante una perquisizione nelle abitazioni di Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela deceduto nel 2009, hanno sequestrato diverse audiocassette contenenti registrazioni storiche.

Analisi tecnica delle registrazioni del 1983

I tecnici del RIS dei Carabinieri di Roma hanno analizzato attentamente i nastri magnetici, isolando con precisione la voce maschile di uno dei telefonisti anonimi. Questo individuo aveva contattato la famiglia Orlandi nei giorni critici immediatamente successivi alla scomparsa.

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L'elaborazione audio ha permesso di attribuire con un alto grado di probabilità quella specifica voce a Claudio Martufi. Si tratta di un ex agente dei servizi segreti italiani, il che aggiungerebbe un nuovo e delicato strato di complessità alla ricostruzione degli eventi.

Posizione cauta della famiglia e della difesa legale

La famiglia Orlandi mantiene una posizione di estrema cautela rispetto a queste dichiarazioni. Laura Sgrò, l'avvocato della famiglia, ha dichiarato di aver appreso la notizia tramite fonti giornalistiche, spiegando che non ci sono ancora conferme ufficiali dall'autorità giudiziaria.

L'interlocutrice ha sottolineato la necessità di attendere verifiche e di comprendere i passaggi effettuati dalla procura per arrivare a questa identificazione. Sgrò ha inoltre espresso disagio per il modo in cui informazioni così delicate sono state rese pubbliche, un gesto che potrebbe danneggiare l'indagine e le persone coinvolte.

Storia passata di Martufi e conflitti con la giustizia

Il nome di Claudio Martufi non è estraneo alle inchieste sulle sparizioni. Già circa un anno fa, la commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi lo aveva individuato come il primo membro delle forze investigative a entrare in casa Orlandi.

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All'epoca, Martufi partecipò a un'audizione con Giulio Gangi, allora giovane collaboratore del SISDE. Durante l'interrogatorio, tenutosi a dicembre dell'anno scorso, Martufi parlò per circa due ore richiedendo però la secretazione completa della seduta.

Reazioni violente e prospettive future sull'indagine

Il passato recente di Martufi include episodi di violenza durante interviste. Il 10 dicembre, durante un tentativo di intervista da parte del giornalista Massimo Giletti, l'ex agente reagì colpendo con un pugno il giornalista a Roma, chiedendo chiarimenti sull'audizione e sui contatti con lo zio di Emanuela.

Ora che il suo nome ritorna centrale nell'indagine, si attendono i prossimi sviluppi processuali. L'attribuzione di questa voce potrebbe fornire una chiave di lettura nuova per comprendere chi avesse informazioni preliminari sull'accaduto e quali motivazioni guidassero i contatti con la famiglia.