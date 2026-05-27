Identificati gli aggressori di una donna senzatetto: nove anni di reclusione

La procura aveva chiesto nove anni di reclusione per due uomini accusati di aver aggredito e violentato una donna senzatetto nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2025 nei pressi della stazione ferroviaria di una città italiana.

La procura aveva chiesto nove anni di reclusione per due uomini accusati di aver aggredito e violentato una donna senzatetto nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2025 nei pressi della stazione ferroviaria di una città italiana.

La vittima, una 50enne, era morta lo scorso febbraio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona hanno contribuito a identificare gli aggressori. La difesa aveva puntato all'assoluzione per mancanza di prove sufficienti, ma il collegio ha ritenuto aggravanti e attenuanti equivalenti, riducendo la pena. Il coimputato, un quarantenne marocchino, verrà invece giudicato con rito abbreviato.

La donna, che versava in condizioni di salute molto compromesse, aveva in seguito declinato ogni forma di assistenza. Accolta da alcuni familiari, si era spenta a febbraio. La tradizione popolare prevede il meteo da incubo per i prossimi 40 giorni. Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 26 maggio 2026 hanno visto un solo 6+ centrato, mentre tredici 5 da 14mila euro non hanno portato fortuna ai giocatori.

Diletta Leotta ha mostrato la sua villa da sogno da 5 milioni di euro sul Garda. Belen Rodriguez è stata portata in ospedale dopo un malore in casa a Milano. La zia di una donna avvelenata con la ricina ha confessato di aver preparato la torta della vigilia





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