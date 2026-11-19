Il pilota del Cessna 172B Skyhawk precipitato a Lonato del Garda l'18 novembre è stato identificato. I Carabinieri stanno finalizzando l'identificazione formale attraverso esami del DNA dopo il ritrovamento del velivolo senza documenti a bordo.

L'identità del pilota deceduto nello schianto dell'aereo leggero verificatosi nella zona di Barcuzzi, a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, è stata finalmente stabilita. L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 18 novembre, quando il velivolo ha perso controllo e si è schiantato al suolo, provocando la morte immediata dell'unico passegno a bordo. Le indagini preliminari condotte dalle autorità locali stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta del volo, che è risultato letale nonostante la natura dell'apparecchio.

Identificazione formale e raccolta prove

I Carabinieri hanno avviato le procedure ufficiali per l'identificazione formale del pilota, collaborando strettamente con le autorità spagnole per completare gli accertamenti medici legali. Non appena i corpi sono stati recuperati dalla scena del disastro, non sono stati trovati documenti di riconoscimento, rendendo necessario un processo di verifica più approfondito. Per questo motivo, verranno prelevate impronte digitali e campioni di DNA per confrontarli con i database esistenti e confermare l'identità della vittima in modo certo e scientificamente inattaccabile.

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Partenza dalla Spagna e orari del volo

L'ultraleggero Cessna 172B Skyhawk era decollato da Llançà, una località situata sulla Costa Brava in Spagna, esattamente un'ora prima dello schianto. L'incidente si è verificato intorno alle 15 del 18 novembre, quando il velivolo stava transitando sulla zona di Barcuzzi presso Lonato del Garda. La tratta che collegava la costa spagnola all'Italia meridionale del lago di Garda ha subito un tragico interruzione, lasciando le indagini a ricostruire il percorso esatto del volo nelle ultime fasi della navigazione.

Ipotetico guasto e scarsità di carburante

Le cause precise dell'incidente restano al centro delle indagini dei Vigili del Fuoco, che hanno rilevato una scarsa presenza di carburante nei serbatoi del velivolo al momento del ritrovamento. Tra le ipotesi operative prese in considerazione dagli investigatori vi è quella di un possibile malfunzionamento dell'impianto di alimentazione. Un guasto a questo sistema potrebbe aver provocato l'interruzione improvvisa dell'afflusso di carburante al motore, privando l'aereo della potenza necessaria per il volo.

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Verifiche tecniche in corso

La circostanza riguardante il possibile guasto all'impianto di alimentazione è ancora da verificare con certezza attraverso un'analisi tecnica completa dei resti del velivolo. Gli esperti stanno esaminando la struttura del Cessna 172B Skyhawk per determinare se il cedimento delle prestazioni sia stato causato da un errore umano o da un difetto meccanico. La conferma di questa ipotesi richiederà tempo e l'esame dettagliato dei dati di volo e dello stato dei componenti meccanici.

Impatto e sviluppo delle indagini

Questo evento tragico ha attirato l'attenzione delle autorità locali e nazionali, che stanno garantendo che tutte le risultanze saranno rese pubbliche non appena le indagini saranno concluse. La comunità di Lonato del Garda e la provincia di Brescia stanno monitorando l'evolversi della situazione, mentre i familiari del pilota supportano il lavoro delle forze dell'ordine per giungere a una verità chiara. Le prossime settimane saranno cruciali per stabilire se il fattore determinante sia stato la mancanza di carburante o un malfunzionamento tecnico dell'aeromobile.