Identificato il vandalo mascherato con busta di carta: è un anziano di Santena

Le telecamere di sorveglianza hanno permesso di scoprire l'identità di un anziano di Santena, imputato per più atti di vandalismo contro auto parcheggiate nella provincia di Torino, tra cui un episodio registrato il 20 maggio a San Raffaele Cimena.

Le forze dell'ordine hanno finalmente messo a fuoco il responsabile di una serie di atti vandalici ai danni di veicoli parcheggiati nella zona sud-orientale del Piemonte.

Si tratta di un anziano residente a Santena, in provincia di Torino, che è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre, con il volto completamente coperto da una busta di carta, si aggirava tra le auto in sosta brandendo un bastone dotato di lama. Il video, ripreso il 20 maggio scorso a San Raffaele Cimena, mostra il soggetto avvicinarsi al primo veicolo, graffiare la carrozzeria con il coltello appuntito e perforare lo pneumatico con il bastone, per poi ripetere la stessa operazione su altre automobili situate nelle immediate vicinanze.

Gli investigatori della stazione dei Carabinieri di Castiglione Torinese hanno subito incrociato le immagini registrate con le testimonianze dei residenti e i dati presenti nei registri anagrafici, riuscendo a identificare l'uomo, già noto alle autorità per precedenti episodi di vandalismo. Il bastone utilizzato durante il blitz è stato rinvenuto sul posto, sequestrato come prova materiale e consegnato al reparto investigativo per le successive analisi forensi.

L'anziano, denunciato con l'accusa di danneggiamento aggravato, è stato informato delle accuse e dei possibili risarcimenti dovuti ai proprietari dei veicoli lesi. Secondo i carabinieri, le indagini hanno rivelato che il soggetto sarebbe responsabile di almeno altri due episodi analoghi avvenuti nell'ultimo trimestre nella stessa provincia, tutti caratterizzati dall'uso di una busta di carta come maschera improvvisata.

Le autorità hanno sottolineato l'importanza della videosorveglianza urbana nel garantire una rapida identificazione dei colpevoli e, contestualmente, hanno invitato i cittadini a segnalare qualsiasi attività sospetta rilevata dalle telecamere di quartiere. Il caso, ora affidato al pubblico ministero, si concluderà con un processo che potrebbe vedere l'imposizione di una pena detentiva e il risarcimento dei danni subiti dalle vittime





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