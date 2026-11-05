Identificazioni di massa a Roma: la contestazione dell'Hub for Defenders sul fermo collettivo

La rete difende i diritti dei manifestanti dopo le operazioni di polizia a Roma, Torino e Bologna. Critiche sull'uso dei decreti legge e sulle identificazioni di massa.

Il 30 ottobre una vasta operazione di polizia a Roma ha portato all'identificazione di centinaia di persone, scatenando aspre critiche da parte delle organizzazioni per i diritti civili. La rete nazionale Hub for Defenders ha documentato episodi di cerchiamneto prolungato e controlli sistematici, definendoli una violazione delle garanzie democratiche. Questi eventi hanno sollevato interrogativi urgenti sul rispetto delle libertà fondamentali durante le manifestazioni pubbliche.

Cronaca delle operazioni di polizia a Roma

La situazione si è sviluppata nel cuore della capitale italiana, coinvolgendo aree strategiche come la Piramide Cestia, viale Aventino e piazza Albania. Centinaia di manifestanti sono rimasti accerchiati dalle forze dell'ordine per oltre due ore, impossibilitati a muoversi senza prima aver consegnato i propri documenti. Durante questa operazione, gli agenti hanno effettuato riprese video individuali complete, fotografando volti, abbigliamento, scarpe e persino i dettagli degli occhi.

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Anche persone estranee alla protesta, come i clienti di un ristorante nella zona, non sono state risparmiate dai controlli identitari. Le segnalazioni raccolte dal centralino legale hanno riguardato 25 casi iniziali, per un totale di 37 denunce riconducibili a undici eventi distinti nelle città di Roma, Torino e Bologna. La Questura di Roma ha confermato l'identificazione di 369 persone e ha comunicato la denuncia di sette manifestanti per blocco stradale.

La strategia del fermo collettivo e le sanzioni

L'Hub for Defenders ha denunciato l'adozione di una tecnica di gestione dell'ordine pubblico definita fermocollettivo. Questa strategia consiste nel delimitare uno spazio fisico per impedire la fuoriuscita dei manifestanti, consentendo il passaggio solo attraverso varchi strettamente controllati dalla polizia. Secondo la rete, tale procedura trasforma la protesta in una detenzione informale priva di adeguate garanzie legali per i cittadini coinvolti.

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Le conseguenze legali per i fermati sono state severe e temibili. Sono state minacciate denunce e applicate sanzioni amministrative che possono arrivare fino a tremila euro. Intorno alle ore 21, un avvocato della rete ha intervengono, portando un agente ad annunciare tramite megafono l'accusa di blocco stradale a tutti i presenti. Alle 22, circa quindici persone risultavano ancora accerchiate senza possibilità di allontanamento.

Estensione delle operazioni in altre città italiane

Le pratiche contestate non si sono limitate alla capitale, estendendosi ad altre importanti metropoli italiane. A Torino, la polizia ha identificato 256 persone, accompagnandone undici in questura e denunciandone dodici. Tra i soggetti coinvolti figuravano anche tre minorenni, condotti in un posto di polizia e successivamente trasferiti in altre sedi. Le operazioni hanno incluso controlli e perquisizioni dirette verso i partecipanti al corteo.

A Bologna la situazione ha registrato l'identificazione di trecento persone. Una segnalazione specifica riguardava un giovane trattenuto dalla polizia ferroviaria alla stazione per oltre un'ora. Gli avvocati hanno sottolineato come l'accompagnamento preventivo limiti la libertà personale basandosi su un sospetto di pericolo imminente, anziché su un reato già commesso.

Il quadro normativo e la risposta politica

Il decreto legge del 20 ottobre ha ampliato i poteri di polizia, consentendo di trattenere le persone in ufficio per un massimo di dodici ore se ritenute potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico. Questo strumento non richiede la commissione effettiva di un reato, ma solo la preventiva valutazione del rischio da parte delle autorità. Inizialmente previsto anche per i minorenni, l'applicazione di tale misura è stata modificata dopo le osservazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

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Paola Bevere, avvocata dei Giuristi Democratici impegnata nella rete, ha espresso forti critiche a questa normativa. Ha affermato che questa misura può essere utilizzata per impedire di fatto la partecipazione alle manifestazioni, rimuovendo le persone prima che arrivino in piazza. I Giuristi Democratici intendono contestare proprio questo metodo, considerato una violazione sproporzionata dei diritti costituzionali.