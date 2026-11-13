Igli Tare racconta il fallimento del Milan e il legame con Klose

L'ex direttore sportivo Igli Tare analizza la crisi del Milan, la scelta di Miroslav Klose e la fiducia persa nel titolo. Retroscena esclusivi.

Igli Tare ha rivelato i retroscena della sua esperienza come direttore sportivo al Milan e della sua lunga carriera nella Lazio. L'ex dirigente biancoceleste ha descritto un clima finale di grande positività, sottolineando come tutti nella società lo apprezzino. Ha confermato di mantenere un legame forte e indissolubile con la Lazio, società alla quale si sente sempre legato.

La stagione perduta e il rapporto con Klose

Tare ritiene che la Lazio avrebbe vinto lo Scudetto senza la pandemia di Covid. Prima dello stop sanitario, la squadra appariva devastante e il dirigente era straconvinto della vittoria. Aveva rincuorato il presidente Massimo Lotito promettendo una lotta finale per il titolo, ricevendo invece lo scherno del patron che lo definì matto. Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Milan, Tare invitò i giocatori a crederci fino in fondo per non pentirsene in futuro.

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Riguardo a Miroslav Klose, Tare ha definito il giocatore un fuoriclasse assoluto. Klose rifiutò un aereo per Parigi e un doppio stipendio per venire in Italia. Tare convinse Lotito a firmare un contratto triennale nonostante le critiche per l'età di 32 anni del calciatore. Dopo il primo e secondo allenamento, tutti compresero l'eccezionalità del tedesco.

Dal campo alla panchina e la crisi al Milan

Tare ha giocato insieme a Klose e ne stima l'intelligenza e la curiosità. Prevede che diventerà un allenatore completo quando tornerà a guidare, in Italia o all'estero. La scelta di Lotito di nominarlo direttore sportivo sorprese entrambi. Tare ricorda che Klose chiese se volesse cacciarlo, poiché cambiare ruolo da giocatore a capo dell'allenatore era una sorpresa anche per il dirigente.

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Ricorda la partita contro il Cagliari come la più brutta della sua vita al Milan. Nonostante la fine dell'avventura, Tare non nutre risentimenti. La definizione di "unico" per Klose riflette il rispetto per un atleta che ha scritto la storia della Lazio. Il dirigente loda la crescita del bomber attraverso le esperienze milanesi e interiste.

Il futuro e le lezioni apprese

Il percorso di Tare è segnato dalla necessità di fiducia per i giocatori. Quando gli altri non credono in te, devi essere bravo ad andare avanti. Questa lezione è fondamentale per la crescita dei giovani atleti e per la stabilità societaria. La storia della Lazio rimane un pilastro della sua carriera e della sua identità.