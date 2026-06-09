Ignazio Moser difende il padre Francesco: "Le sue parole sono state strumentalizzate"

Ignazio Moser chiarisce le polemiche sulle dichiarazioni del padre Francesco Moser riguardo alla nipotina, spiegando che il campione di ciclismo è stato frainteso e che il loro rapporto è profondo nonostante il carattere burbero.

Ignazio Moser , noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per la relazione con Cecilia Rodriguez , ha recentemente rilasciato un'intervista a My Personal Trainer in cui ha voluto fare chiarezza sulle polemiche scaturite dalle dichiarazioni di suo padre, Francesco Moser , riguardanti la nipotina Clara Isabel.

La vicenda ha avuto ampia eco mediatica dopo che l'ex campione di ciclismo, intervistato dal settimanale Oggi, aveva risposto con apparente distacco alla domanda sulla nipote, suscitando reazioni contrastanti sui social network. Ignazio, tuttavia, ha voluto ridimensionare la portata delle polemiche, sottolineando come le parole del padre siano state spesso fraintese e strumentalizzate. La controversia nasce da un'intervista in cui Francesco Moser, interpellato sulla nipotina, aveva dichiarato di non ricordare bene il suo nome, affermando: "Sa che mi?

Perché ha due nomi credo. Una volta mi ricordo uno, una volta mi ricordo l'altro". Alla domanda su come la chiamasse, l'ex ciclista aveva replicato con il suo consueto tono diretto: "Ma non capisce niente adesso, cosa la chiamo?

", aggiungendo poi: "Io nonno o compagno tenero? No, voglio che facciano quello che dico io". Queste parole avevano alimentato l'immagine di un nonno severo e distante, generando un acceso dibattito online. Ignazio, tuttavia, ha chiarito che il titolo dell'articolo, volutamente clickbait per attirare l'attenzione, recitava "Francesco Moser non sa neanche come si chiama sua nipote", una semplificazione che non rispecchiava la realtà dei fatti.

Secondo Ignazio, il padre è una persona molto diretta e burbera, sia in famiglia che nei rapporti con i media, e proprio questa sua schiettezza viene spesso fraintesa.

"Mio papà viene sempre un po' strumentalizzato nelle sue dichiarazioni, perché mio papà, è il bello e il brutto suo, è che è uno molto molto diretto, molto burbero nei modi", ha spiegato Ignazio, aggiungendo che questa caratteristica è sempre stata parte del carattere di Francesco Moser, sia con i figli che con i giornalisti. Il figlio ha sottolineato come, negli anni, si sia consolidata un'immagine pubblica del padre come "cattivo", un ruolo che viene spesso cavalcato dai media.

Nonostante ciò, Ignazio ha voluto evidenziare il legame profondo e autentico che lo lega al padre: "Io con mio papà ho un rapporto che direi che è molto bello, nel senso che comunque ci capiamo anche magari non parlando tanto. Mio papà non è un tipo di molte parole, però ci capiamo e ci vogliamo bene anche".

La difesa di Ignazio rappresenta un tentativo di riportare la narrazione su binari più equilibrati, mostrando un lato meno noto del campione trentino, spesso descritto come un uomo duro ma dal cuore grande. La vicenda, oltre a evidenziare le dinamiche familiari dei Moser, solleva anche una riflessione sul ruolo dei media nella costruzione delle immagini pubbliche e sull'importanza di non giudicare le persone sulla base di dichiarazioni estrapolate dal contesto





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