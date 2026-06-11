Ignazio Moser, il figlio dell'ex campione di ciclismo Francesco Moser, ha smentito le voci secondo cui tra i due non correrebbe buon sangue. Ha parlato del bel rapporto che ha con il padre e delle loro discussioni, sottolineando che dopo pochi minuti torna tutto a posto.

Ignazio Moser difende papà Francesco: 'Non è vero che non ricorda il nome della nipotina. Viene dipinto come il cattivo' e ha preso le sue difese.

Alcune settimane fa, l'ex campione di ciclismo era stato al centro di una polemica per aver dichiarato di non ricordare il nome della nipote. Ma ora il figlio, ospite in un podcast, ha smentito tutto. Intervistato nel podcast MyPersonalTrainer, Ignazio è tornato sulla polemica che ha investito il padre, che al settimanale Oggi avrebbe detto: ''. Questa dichiarazione è stata, però, smentita dal marito di Cecilia.

'Mio padre viene spesso strumentalizzato. È una persona molto diretta e burbera nei modi. I giornalisti spesso enfatizzano le sue dichiarazioni. Per esempio, recentemente gli hanno chiesto di sua nipote.

Ha detto scherzando che non sa mai se chiamarla Clara o Isabel, perché ha due nomi. Il titolo è diventato: 'Francesco Moser non sa nemmeno come si chiama sua nipote''. Moser ha sottolineato che questo 'è un esempio di come vengano travisate le sue parole'. Secondo l'influencer papà Francesco 'è sempre dipinto come il cattivo della nostra storia, ormai viene sempre cavalcato e cercato di far uscire in quel modo'.

Una difesa forte che mette fine alle voci secondo cui tra i due non correrebbe buon sangue. Ignazio non si è limitato a smentire la polemica sulla figlia, ma ha ampliato il discorso parlando del bel rapporto che ha con l'ex ciclista.

'Mio padre è una persona unica. È nato nel 1951 da un padre nato nel 1898. È cresciuto in un piccolo paese trentino, in una famiglia di dodici figli, lavorando la terra.. Non è una persona di tante parole, ma ci capiamo.

Mia madre è sempre stata il lato affettivo della famiglia. Mio padre invece è statoL'influencer non ha nascosto che tra loro ci sono stati periodi difficili: 'È un rapporto profondo e ancora in evoluzione. Ci sono stati tantissimi. Siamo molto simili: irruenti e impulsivi.

Quando ci scontriamo lo facciamo in modo duro. Però abbiamo anche una caratteristica: dopo pochi minuti torna tutto a posto. Le discussioni non durano mai a lungo'. Vasco in concerto a Rimini: 'Non parlo dal palco?

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