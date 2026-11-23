Pasquale Palmieri racconta il 1977 italiano attraverso la cultura pop e la televisione. Un'analisi originale che mette in luce il divario tra protesta politica e intrattenimento massivo.

La puntata pilota di Portobello andò in onda negli studi milanesi della Rai il 27 maggio 1977, introducendo un format che avrebbe cambiato il modo di vedere la televisione in Italia. Il gioco prevedeva un semplice test per un pappagallo: il concorrente disponeva di soli trenta secondi per indurre l'uccello a pronunciare la parola Portobello, ma l'animale rimase in silenzio. Questo momento apparentemente leggero si inseriva in un contesto storico complesso e frammentato, dove la cultura di massa iniziava a divergere nettamente dalla sfera politica tradizionale.

Il Primo 1977 Oltre La Cronaca Politica

La narrazione storica consolidata tende a identificare il 1977 con la violenza politica, le occupazioni universitarie e la strage di Moro, un secondo 1977 dominato dal dolore e dalla repressione. Pasquale Palmieri, studioso di Storia moderna all'Università Federico II di Napoli, propone invece una lettura alternativa focalizzata sul primo 1977, quello segnato dall'emergere di una nuova estetica quotidiana. L'obiettivo dichiarato è sottrarre a questa stagione il monopolio della memoria traumatica, spostando l'attenzione su elementi spesso trascurati ma vitali per la società dell'epoca.

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Rotocalchi E Consumo Culturale Di Massa

La struttura del libro funge da calendario civile, suddivisa in quattro capitali corrispondenti alle stagioni, per tracciare l'evoluzione delle abitudini italiane. D'inverno, il Paese affrontava la austerità economica mentre iniziava a scoprire il colore in televisione, con la fine di Carosello e l'ascesa di emittenti locali e nuova pubblicità. In primavera, parallelamente all'apertura del mercatino di Tortora e alle tensioni cinematografiche, avvennero episodi di violenza isolata come l'attacco con pistola in via De Amicis a Milano da parte di Paolo Pedrizzetti contro la polizia.

Identità Condivise Tra Protesta E Intrattenimento

Un'analisi attenta rivela che le due Italie, quella in corteo e quella in poltrona, presentavano somiglianze sorprendenti per la memoria pubblica. Il Palazzetto dello sport di Bologna ospitò prima il festival musicale Vota la voce e poi, a settembre, il convegno del movimento studentesco contro la repressione. A Roma, l'assessore Renato Nicolini inaugurò l'Estate romana proiettando il film Senso di Visconti nella Basilica di Massenzio, dimostrando come i monumenti si riempissero di spettatori e come il diritto al divertimento diventasse una rivendicazione sociale sempre più pressante.

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L'Industria Spettacolo Come Bussola Sociale

Per orientarsi in questo panorama complesso, Palmieri utilizza i rotocalchi come bussola principale, riflettendo il fatto che gli italiani leggevano 32 riviste ogni cento abitanti, contro una lettura quotidiana di quotidiani che toccava solo il nove per cento della popolazione. Queste pubblicazioni, attraverso classifiche e palinsesti, trattavano il lettore come un giudice attivo, senza pretese educative. Il caso di Sanremo 1977 illustra perfettamente questo distacco: mentre la giuria di qualità favoriva gli Homo Sapiens, il pubblico votava per i Matia Bazar, guidando l'organizzatore Vittorio Salvetti a portare le canzoni in tournée nazionale.

Diffidenza Verso Le Istituzioni E Nuovi Linguaggi

Il format Portobello rappresentò una svolta radicale, trasformando i telespettatori da semplici risponditori di quiz a protagonisti attivi che proponevano oggetti e desideri. Questo rifletteva un calo di fiducia nelle istituzioni e nel sapere ufficiale, visibile anche nel successo dei libri di Peter Kolosimo sulle astronavi nella preistoria. Tale fantarcheologia giocosa nasceva dalla stessa sfiducia verso università e partiti che muoveva il movimento studentesco, gettando le basi per le verità alternative che caratterizzano la cultura contemporanea, come evidenziato anche dai riferimenti alla fine di Boccalone e al movimento studentesco in alcune città.