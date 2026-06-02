Il 2 giugno 2024 l'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica con una serie di eventi solenni e spettacolari a Roma e in tutta la penisola

L'Italia celebra l'80esimo anniversario della Festa della Repubblica. Il 2 giugno 1946 il referendum istituzionale sancì la nascita della Repubblica italiana. La giornata, istituita festa nazionale nel 1949 e ripristinata al 2 giugno da Ciampi dopo la soppressione del 1977, prevede la tradizionale parata militare a Roma, la deposizione della corona al Milite Ignoto e lo spettacolo serale "I volti della Repubblica". Il presidente Mattarella ne ha sottolineato il valore costituzionale e l'impegno per la pace.

Oggi, 2 giugno, l'Italia celebra la Festa della Repubblica. Quest'anno l'anniversario assume un significato particolare poiché ricorrono esattamente ottant'anni dal referendum istituzionale del 1946, quando gli italiani scelsero la Repubblica abbandonando la monarchia.

Quel voto, al quale partecipò l'89% degli aventi diritto, segnò una svolta storica per il Paese, appena uscito dalla Seconda Guerra Mondiale e da vent'anni di regime fascista. Le donne votarono per la prima volta in un referendum nazionale. I risultati videro la Repubblica prevalere con il 54,3% dei voti contro il 45,7% della monarchia.

Nonostante la vittoria, la proclamazione ufficiale venne ritardata: la Corte di Cassazione confermò l'esito solo il 18 giugno, mentre il re Umberto II era già partito per l'esilio. La festa nazionale venne istituita nel 1949, anche se nel 1977 fu soppressa a causa della crisi economica e trasformata in festività mobile, cadendo nella prima domenica di giugno. Solo con il presidente Carlo Azeglio Ciampi la celebrazione tornò stabilmente il 2 giugno. Per l'ottantesimo anniversario, le celebrazioni sono ricche di eventi.

A Roma, il presidente Sergio Mattarella ha deposto una corona all'Altare della Patria in onore del Milite Ignoto, seguita dalla tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali con le forze armate, di polizia, la Croce Rossa e i vigili del fuoco. Il momento clou è il sorvolo delle Frecce Tricolori.

In serata, lo spettacolo "I volti della Repubblica" vedrà esibirsi artisti come Gianni Morandi, Roberto Bolle, Bebe Vio e Paola Cortellesi, trasmesso su Rai 1 e maxischermi in centinaia di comuni. I musei statali di Roma e del Lazio sono aperti gratuitamente. Nel suo messaggio, il capo dello Stato ha sottolineato il valore della Costituzione come "casa comune" che garantisce diritti e doveri, richiamando l'impegno collettivo per la sua piena attuazione.

Ha inoltre avvertito che pace e benessere non potranno essere veri finché permarranno minacce alla sicurezza e povertà nel mondo. La festa, dunque, non è solo una commemorazione storica ma un rinnovo degli ideali antifascisti e democratici su cui si fonda la Repubblica italiana





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