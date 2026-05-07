Il 21° Scudetto dell’Inter: San Siro in festa per i Campioni d’Italia

La partita contro il Verona, ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri. Che, neanche a dirlo, riempiranno San Siro per l’ennesima festa nerazzurra in base alle prime indiscrezioni: accompagnerà i tifosi al calcio d’inizio: sul palco si alterneranno ospiti, artisti e momenti di intrattenimento, con la conduzione affidata alla premiazione ufficiale con la consegna da parte del presidente della Lega serie A Simonelli a capitan Lautaro della coppa dello Scudetto. Medaglie per tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico, anche davanti a tante leggende del club nerazzurro. Chivu e tutti i giocatori saliranno a bordo del pullman scoperto che da San Siro attraverserà alcune tra le principali vie di Milano, sulla falsa riga della storica parata del 2024. Secondo le previsioni, però, il tragitto potrebbe essere accorciato per permettere alla squadra di arrivare intorno alle 22.30 in. Dove la grande festa nerazzurra andrà avanti ancora a lungo, per tutta la notte, per celebrare i Campioni d’Italia.

Il 21° scudetto dell’ Inter . La partita contro il Verona , ultima sfida stagionale al Meazza, sarà la cornice che conterrà tutti i momenti pensati per scatenare la gioia dei tifosi nerazzurri.

Che, neanche a dirlo, riempiranno San Siro per l’ennesima festa nerazzurra in base alle prime indiscrezioni: accompagnerà i tifosi al calcio d’inizio: sul palco si alterneranno ospiti, artisti e momenti di intrattenimento, con la conduzione affidata alla premiazione ufficiale con la consegna da parte del presidente della Lega serie A Simonelli a capitan Lautaro della coppa dello Scudetto. Medaglie per tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico, anche davanti a tante leggende del club nerazzurro.

Chivu e tutti i giocatori saliranno a bordo del pullman scoperto che da San Siro attraverserà alcune tra le principali vie di Milano, sulla falsa riga della storica parata del 2024. Secondo le previsioni, però, il tragitto potrebbe essere accorciato per permettere alla squadra di arrivare intorno alle 22.30 in. Dove la grande festa nerazzurra andrà avanti ancora a lungo, per tutta la notte, per celebrare i Campioni d’Italia





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