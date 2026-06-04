Il 4 giugno 2026: preoccupazioni per l'uso militare del nucleare, la madre di Pamela Genini urla 'bastardo' all'assassino, Jannik Sinner acquista una villa in Sardegna e altre notizie

Il 4 giugno 2026, Angelo Bonelli ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla decisione del governo di non fermare l'uso militare del nucleare, nonostante un emendamento presentato da Alleanza Verdi e Sinistra. La madre di Pamela Genini, uccisa nella strage di Altavilla, ha urlato 'bastardo' a Gianluca Soncin, l'assassino della figlia. Jannik Sinner ha acquistato una nuova villa in Sardegna con la sua compagna Laila Hasanovic, che offre un panorama mozzafiato e camere con vista sul mare. Amadeus è pronto a tornare in Rai, dopo aver risolto i suoi problemi con Discovery. Al Bano si è lamentato di essere stato escluso dal concerto per gli 80 anni della Repubblica. Un violento downburst si è abbattuto sul Piemonte, piegando gli alberi e causando tempeste di vento. Donato ha sbagliato ad accettare 10mila euro ad Affari Tuoi, ma il notaio non ha voluto cambiare la sua decisione. L'Unione Europea ha dato il via libera all'Italia per il patto di stabilità, con 6,5 miliardi di euro per l'energia, ma c'è ancora il nodo della difesa. Cobolli-Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi si sfideranno ai quarti di finale del Roland Garros. Un imprenditore in Puglia è stato costretto a chiudere la sua attività dopo che la sua Ferrari da corsa da 200mila euro è stata rubata durante una gara. Gli interrogatori della madre e di Emanuel Iannuzzi sono iniziati per il caso della morte di Beatrice a due anni. Una turista è rimasta incastrata fuori strada con la sua auto dopo aver scappato da un B&B a Bordighera, dove Beatrice è morta.

Il 4 giugno 2026, Angelo Bonelli ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla decisione del governo di non fermare l'uso militare del nucleare, nonostante un emendamento presentato da Alleanza Verdi e Sinistra.

Bonelli ha chiesto a Giorgia Meloni quali sono le sue intenzioni riguardo all'utilizzo militare del nucleare. La madre di Pamela Genini, uccisa nella strage di Altavilla, ha urlato 'bastardo' a Gianluca Soncin, l'assassino della figlia. La vittima, Antonella Salomone, è stata uccisa a calci e pugni e il suo corpo è stato bruciato. Emanuel è stato imbavagliato e incatenato, mentre Kevin è stato nascosto sotto una coperta.

Jannik Sinner ha acquistato una nuova villa in Sardegna con la sua compagna Laila Hasanovic, che offre un panorama mozzafiato e camere con vista sul mare. Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati visti distanti durante la comunione della loro figlia Isabel. Milo Infante ha trascinato Roberta Bruzzone al Comitato Etico della Rai, portando alla luce un dossier segreto che potrebbe mettere a rischio alcuni programmi della rete.

Sal Da Vinci ha ammesso che la sua rottura con la moglie è stata causata dalla gelosia, dopo che il figlio Francesco ha fatto una frecciatina riguardo alla minigonna della madre. Michela Giraud tornerà con il suo spettacolo 'Roast in Peace 2', con nuovi ospiti come Fedez, Simona Ventura e Asia Argento. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia con una festa di tre giorni in una location da sogno.

Amadeus è pronto a tornare in Rai, dopo aver risolto i suoi problemi con Discovery. Al Bano si è lamentato di essere stato escluso dal concerto per gli 80 anni della Repubblica. Nunzia De Girolamo ha mostrato la sua casa alla Balduina, con una tv appesa al soffitto e le regole di famiglia scritte sul muro. Un violento downburst si è abbattuto sul Piemonte, piegando gli alberi e causando tempeste di vento.

Donato ha sbagliato ad accettare 10mila euro ad Affari Tuoi, ma il notaio non ha voluto cambiare la sua decisione. L'Unione Europea ha dato il via libera all'Italia per il patto di stabilità, con 6,5 miliardi di euro per l'energia, ma c'è ancora il nodo della difesa. Cobolli-Aliassime e il derby Berrettini-Arnaldi si sfideranno ai quarti di finale del Roland Garros.

Un imprenditore in Puglia è stato costretto a chiudere la sua attività dopo che la sua Ferrari da corsa da 200mila euro è stata rubata durante una gara. Gli interrogatori della madre e di Emanuel Iannuzzi sono iniziati per il caso della morte di Beatrice a due anni. Una turista è rimasta incastrata fuori strada con la sua auto dopo aver scappato da un B&B a Bordighera, dove Beatrice è morta





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