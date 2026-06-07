Il "Ballo in Bianco" di Roberto Bolle: Torino si trasforma in una grande sala di danza all'aperto

Roberto Bolle ha riunito migliaia di giovani ballerini in Piazza San Carlo per una lezione collettiva spettacolare, con l'obiettivo di diffondere l'arte del balletto negli spazi urbani e celebrarne i valori di condivisione e passione.

Torino ha ospitato domenica 7 giugno il "Ballo in Bianco", un'iniziativa ideata dal celebre ballerino Roberto Bolle che ha trasformato Piazza San Carlo in un'enorme sala di danza all'aperto.

L'evento, che ha visto la partecipazione di circa duemila giovani ballerini tra i 10 e i 30 anni provenienti da tutta Italia, ha celebrato l'arte del balletto in un contesto urbano, con un dress code rigorosamente bianco. Accanto a Bolle, la prima ballerina del Teatro alla Scala Nicoletta Manni ha contribuito a guidare la lezione collettiva, eseguita in perfetto sincrono sotto gli occhi di migliaia di spettatori radunati sotto i portici.

Le adesioni hanno superato le tremila unità, ma ragioni organizzative e di sicurezza hanno limitato i partecipanti. L'iniziativa, nata per portare la danza fuori dai teatri e valorizzarla come linguaggio universale di condivisione, rappresenta una tappa significativa della Fondazione Roberto Bolle, realizzata con AssoDanza Italia e il sostegno istituzionale.

La scelta di Torino, città natale di Bolle, non è casuale: l'artista vi è legato da ricordi prestigiosi, come le esibizioni al Teatro Regio e la presenza alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali del 2006. dietro le quinte si nascondono i valori di disciplina, sacrificio e dedizione che il maestro ha voluto trasmettere ai giovani. L'evento ha regalato un colpo d'occhio suggestivo, trasformando il centro cittadino in una festa dedicata all'arte e alla bellezza.

Le immagini della giornata saranno trasmesse su Rai 1 il 14 giugno, con interviste a personalità del mondo culturale e sportivo torinese. Con il "Ballo in Bianco" Bolle conferma la sua capacità di rendere la danza un'esperienza popolare e inclusiva, unendo generazioni diverse e lasciando un segno indelebile nella memoria della città





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