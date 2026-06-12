Il Bangladesh e l'India concordano di intensificare la cooperazione lungo il confine comune

Il Bangladesh e l'India hanno concordato di intensificare la cooperazione lungo il confine comune attraverso una migliore condivisione delle informazioni di intelligence e pattugliamenti coordinati, secondo una dichiarazione congiunta diffusa venerdì.

Il Bangladesh e l' India hanno concordato di intensificare la cooperazione lungo il confine comune attraverso una migliore condivisione delle informazioni di intelligence e pattugliamenti coordinati, secondo una dichiarazione congiunta diffusa venerdì, in un contesto di relazioni tese a causa della presunta immigrazione irregolare.

Dhaka ha accusato le autorità indiane di tentare di costringere i migranti ad attraversare il confine senza un regolare processo, complicando gli sforzi per stabilizzare i rapporti dopo la destituzione di Sheikh Hasina nel 2024 e l'impegno più ampio dell'India per identificare ed espellere i migranti privi di documenti. La Guardia di Frontiera del Bangladesh (BGB) e la Forza di Sicurezza di Frontiera indiana (BSF) hanno descritto le discussioni come "cordiali, positive e lungimiranti", secondo la dichiarazione rilasciata al termine di un incontro di quattro giorni tra alti funzionari di frontiera a New Delhi.

I colloqui periodici hanno riguardato anche "gli attraversamenti illegali, involontari e forzati nelle zone di confine", una questione sempre più controversa negli ultimi mesi. Il Bangladesh e l'India condividono un confine di oltre 4.000 km (2.500 miglia), uno dei più lunghi al mondo. L'India ha detto di aver chiesto a Dhaka di verificare la nazionalità di più di 2.860 presunti cittadini bangladesi che vivono in India senza documenti ufficiali.

Il Bangladesh ha detto di aver intensificato i pattugliamenti e di aver lanciato campagne di consapevolezza lungo alcune parti del confine per affrontare gli attraversamenti forzati. La dichiarazione congiunta ha inoltre affermato che le due parti hanno discusso la tratta di esseri umani, i decessi di frontiera, lo smuggling, l'infrastruttura e l'implementazione del Piano di Gestione Coordinata del Confine.

"Le due parti hanno confermato il loro impegno a mantenere la pace, la tranquillità e la stabilità lungo il confine India-Bangladesh", ha affermato la dichiarazione, aggiungendo che si sarebbero rafforzati i pattugliamenti coordinati, si sarebbe aumentata la vigilanza, si sarebbe migliorata la condivisione delle informazioni in tempo reale e si sarebbero intensificati gli sforzi contro le reti criminali transfrontaliere. La dichiarazione ha inoltre affermato che le due parti hanno discusso anche della questione degli "infiltrati" bangladesi e dell'impegno dell'India a identificare e espellere i migranti privi di documenti.

Il Bangladesh ha detto di aver inviato più di una dozzina di lettere a New Delhi per chiedere di mettere fine alla pratica. La BGB ha riferito di aver fermato più di un tentativo di attraversamento forzato negli ultimi settimane e ha aumentato le sue operazioni di intelligence e sorveglianza con droni nelle aree di frontiera.

La ministra di Stato per gli Affari Esteri del Bangladesh, Shama Obaed Islam, ha affermato che qualunque tentativo di spingere i migranti senza un regolare processo era "assolutamente inaccettabile", avvertendo che poteva minare gli sforzi per migliorare i rapporti bilaterali. La dichiarazione congiunta ha inoltre affermato che le due parti hanno discusso anche della questione degli "infiltrati" bangladesi e dell'impegno dell'India a identificare e espellere i migranti privi di documenti





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